Hoe Erling Haaland zijn neef Jonatan Braut Brunes voor OHL hielp kiezen: “Hij is de beste spits ter wereld, iederéén kan van hem leren”

De nieuwe spits van OH Leuven heeft iets weg van Erling Haaland. Verdacht is het niet, want het zijn ook gewoon neven die amper drie weken van leeftijd verschillen. Allebei centrumspitsen, atletisch gebouwd én linksvoetig. Uit zijn eerste interview in België blijkt dat Jonatan Braut Brunes (23) vaak raad vraagt aan de topspits van Manchester City én dat hij diens opmerkelijke gewoontes, zoals mediteren, heeft overgenomen. “Vroeger was hij maar een klein beetje beter.”