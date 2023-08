Poetin condoleert nabestaanden van Prigozjin: “Een getalenteerd man die ernstige fouten heeft gemaakt”

Het is de eerste officiële reactie van het Kremlin op de dood van de omstreden zakenman en huurlingenleider. Poetin condoleerde ook de nabestaanden van Prigozjin en de negen andere slachtoffers die omkwamen bij de vliegtuigcrash van woensdag.

De Russische president noemde zijn voormalige vertrouweling Prigozjin, die twee maanden geleden met zijn huurlingenleger in opstand kwam tegen het Kremlin, een “getalenteerde” zakenman die “een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de strijd tegen de ‘nazi’s’ in Oekraïne”, zo sprak de Russische leider. Toch noemde Poetin Prigozjin ook “een man met een complex lot” en iemand die “ernstige fouten had gemaakt in zijn leven”. “Hij probeerde de noodzakelijke resultaten te bereiken, zowel voor zichzelf als wanneer dat ik hem erom vroeg, in het gemeenschappelijke belang, zoals in de afgelopen maanden”, aldus Poetin. Volgens de president was Prigozjin net terug uit Afrika. “Voor zover ik weet was hij pas gisteren (woensdag, red.) teruggekeerd.”

De Russische president zegt dat onderzoek zal uitwijzen wat de oorzaak is van de crash, maar “dat zal tijd kosten”, stelt hij. Hij beloofde evenwel dat het onderzoek volledig uitgevoerd zal worden.

Verschillende waarnemers vermoeden dat Poetin zelf de opdracht heeft gegeven tot een moordaanslag op Prigozjin, na de muiterij van eind juni, en dat het vliegtuig is neergehaald door Russische luchtafweergeschut. Die informatie is echter ongeverifieerd.