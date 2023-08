Amerikaanse justitie beschuldigt ruimtevaartbedrijf van Elon Musk van discriminatie asielzoekers

Volgens de aanklacht gebeurde de discriminatie minstens tussen september 2018 en mei 2022. In zijn vacatures gaf SpaceX aan dat het ruimtevaartbedrijf volgens federale regels alleen Amerikaanse staatsburgers en mensen met een permanente verblijfsvergunning kon aannemen. Het ministerie van Justitie benadrukt echter dat de wetgeving geen dergelijke beperkingen oplegt en dat erkende asielzoekers en vluchtelingen dezelfde arbeidsrechten hebben als staatsburgers.

“Uit ons onderzoek is gebleken dat SpaceX asielzoekers en vluchtelingen niet eerlijk in aanmerking heeft genomen of aangeworven heeft wegens hun verblijfsstatus en in essentie een aanwervingsverbod tegen hen invoerde, ongeacht hun kwalificaties, in strijd met de federale wetgeving”, zegt openbaar aanklager Kristen Clarke. Volgens haar ontmoedigden recruiters en managers van SpaceX ook “actief” dat asielzoekers en vluchtelingen zouden solliciteren.

De Amerikaanse justitie vraagt de rechtbank nu om asielzoekers en vluchtelingen die door discriminatie werden afgeschrikt of geweigerd, een financiële vergoeding toe te kennen. Daarnaast vraagt ze om een boete.

Het ministerie vraag mogelijke gedupeerden ook om zich te melden.