Neerpede-architect Jean Kindermans is trots op “fenomeen” Doku na toptransfer: “De woorden van Mark Coucke gaan mij altijd bijblijven”

De toptransfer van Jérémy Doku (21) naar Manchester City levert Anderlecht nog een aardige cent op. Iedereen bij paars-wit is trots, niet in het minst de mensen die hem al sinds zijn tiende van dichtbij volgen, zoals Jean Kindermans (59). De succesvolle jeugddirecteur, die straks na achttien jaar naar Antwerp trekt, neemt ons mee naar de Neerpede-jaren van Doku. “Van in het begin zagen wij: ‘die gast veegt aan alles zijn voeten’.”