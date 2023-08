Gemiddelde filezwaarte per werkdag nooit zwaarder dan in voorbije twaalf maanden

De filezwaarte, een combinatie van filelengte en fileduur die aangeeft wat de gemiddelde omvang is van de files en uitgedrukt wordt in kilometeruren, lag tussen augustus 2022 en juli 2023 gemiddeld op 821 kilometeruren per werkdag. Dat betekent dat er elke werkdag gemiddeld 821 kilometer file was gedurende een uur. Daarmee is het record gebroken van de 800 kilometeruren file van mei 2018 en de twaalf maanden ervoor. Daarna daalde de zwaarte lange tijd vanwege de coronacrisis, en de jongste tijd klom ze maand na maand hoger. “Het effect van de coronacrisis is dus volledig weg en het is zelfs nog toegenomen”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

Voor files moet je vooral in en rond Antwerpen en Brussel zijn. Daar staan elke werkdag de meeste en de langste files. Maar opmerkelijk: de grootste filezwaarte situeert zich elke dag in de avondspits. ’s Ochtends is de lengte van de files langer, maar ’s avonds staan de files er veel langer. “We denken verkeerdelijk dat het vooral het woon-werkverkeer is dat die files veroorzaakt”, zegt Bruyninckx. “Dat is dus niet zo. Het maakt slechts een kwart van alle verplaatsingen uit. Dat zie je in dat verschil tussen ’s ochtends en ’s avonds: in de avondspits heb je naast die pendelaars ook alle mensen die terugkeren van uitstapjes, hobby’s en ga zo maar door.”