De doelpuntenteller van Mart van de Gevel staat bij Wezel Sport al op vijf treffers deze bekercampagne: “Maar Jodoigne tel ik niet echt mee”

“We kunnen onze borst maar beter natmaken tegen Elene-Grotenberge”, gaat de aanvaller verder. “Ze spelen misschien een reeksje lager, maar ze hebben toch maar mooi Sparta Petegem (tweede afdeling VV A, red.) uit de beker geknald. Dat is ook het enige wat ik van hen weet. Er is gescout, maar het is best een nobele onbekende die we voorgeschoteld krijgen.”

Olsa Brakel voorbij

Ook Wezel Sport is aan een mooie campagne bezig. “We mogen zeker niet klagen. Jodoigne ga ik niet meetellen, in dat opzicht was Olsa Brakel misschien een mooie eerste test. We maken meteen twee doelpunten in het eerste halfuur, al ging het daarna iets minder. Toen ze met tien kwamen te staan, moesten we wel wat omschakelen. En het is ons lekker gelukt om door te bekeren. Het vertrouwen is er zeker.”

“Dat kwam misschien ook een beetje omdat we dat weekend op teambuilding waren in Nieuwpoort. We trainden wat op het gemak, daarna iets drinken met iedereen. Niks te geks, want we hadden die zondag wel een belangrijke pot voetbal. We hebben ook gequizd en de nieuwe jongens mochten een liedje zingen. Het was de moeite, ja.” (lacht)

City Pirates

Deze voorbereiding stond Wezel al acht keer op het veld. Opvallend: het verloor daarin nog maar één keer. Tegen eerstenationaler THES Sport werd het 0-3. “Het is inderdaad redelijk pittig, maar we spelen nu eenmaal een reeks hoger. Komt er ook nog eens bij dat we vorig jaar ook een iets kleinere kern hadden, nu kunnen we al wat meer roteren.”

Na de bekermatch staat de blik gericht op woensdag, voor de eerste competitiematch. “Met City Pirates krijgen we meteen een mooie tegenstander. En stel je voor dat we na dit weekend verder bekeren, dan moeten we nog extra midweekmatchen spelen in september. Dan wordt het pas écht pittig”, lacht de Nederlander.