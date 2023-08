Na incident tijdens verjaardagsfeestje Van Quickenborne: eerste ‘combiplasser’ meldt zich bij politie

Het wildplasincident zindert na in Kortrijk.

Een van de drie protagonisten van het uit de hand gelopen verjaardagsfeestje ten huize Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft zich donderdag via zijn advocaat gemeld. Het parket is van plan om de minister van Justitie desnoods zelf te verhoren.

“Degoutant” en “respectloos.” Zo reageerde Vincent Van Quickenborne woensdagavond via sociale media op de handelingen van drie van zijn genodigden op het verjaardagsfeestje in Kortrijk ter ere van zijn vijftigste verjaardag. Toen drie onder hen in de nacht van 14 op 15 augustus in beschonken toestand huiswaarts trokken, vonden ze het een ludiek idee om tegen de geparkeerde politiecombi te urineren. Die (leegstaande) combi staat voor Van Quickenbornes villa als afschrikmiddel na een eerdere verijdelde ontvoeringspoging.

Nadeel voor de drie “combiplassers”: er hangt sedert maanden ook een veiligheidscamera aan de overkant van de straat die elke “opvallende” handeling registreert. Dat de gecapteerde handelingen niet meteen op gejuich onthaald werden in de controlekamer, is een understatement. De agenten kunnen absoluut niet lachen met het incident, net ook omdat ze de voorbije maanden instonden voor de beveiliging van de minister en zijn gezin. “Het gaat hier om de aanfluiting van een symbool”, zegt Carlo Medo van politievakbond NSPV. ’s Ochtends werd de combi al weggereden uit de wijk waar hij woont.

Wildplasser meldt zich

Van Quickenborne, in tegenstelling tot onze informatie naar eigen zeggen niet op de hoogte van het incident, stelde woensdagavond dat “als de politie vaststellingen heeft gedaan, dat correct opgevolgd moet worden”. Hij benadrukte het gedrag van zijn drie vrienden ten stelligste af te keuren. Volgens onze informatie gaf hij hun namen vooralsnog zelf niet prijs aan het parket.

Wel meldde een van drie zich intussen bij de politie. Goed beseffend dat het incident op beeld is vastgelegd, dat het allicht geen maandenlang speurwerk vereist om achter de identiteiten te komen en dat dit alles zeer ongelegen komt van de liberale minister. Een van hen gaf zijn advocaat donderdag een mandaat om zich aan te melden voor verhoor, op een later tijdstip.

Een combi zorgde wekenlang voor extra beveiliging in de wijk waar de minister woont. — © Foto Kurt

Desnoods politieverhoor

Of ook de twee anderen dat eerstdaags zullen doen, is afwachten. Mocht blijken dat het drietal zich uiteindelijk toch niet meldt, mag de minister of diens vrouw zich volgens onze info zelf aan een verhoor verwachten. Meerdere gerechtelijke bronnen sluiten dat niet uit.

Het onderzoek naar smaad aan de politie zit nog in de beginfase. De beelden worden volop onderzocht. Dat gebeurt door agenten van een naburige politiezone, RiHo. De reden? De Kortrijkse zone Vlas is benadeelde partij in deze.

Ontslag geëist

De minister, die donderdag niet meer terug wilde komen op het incident, houdt dus vol dat hij niets gezien heeft en dat hij als gastheer niet verantwoordelijk is voor wat anderen op de openbare weg uitspoken. Politievakbond NSPV eist alvast het ontslag van Van Quickenborne. Eerder vroeg men dat in de nasleep van de neergestoken agent Thomas Montjoie in Schaarbeek een jaar geleden ook al.

Ook in Kortrijk zelf krijgt de zaak nog een staartje. Federaal parlementair en lokaal Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch vraagt alvast om de politieraad vervroegd samen te roepen. Hij verwacht een duidelijk signaal “van de Kortrijkse politieke elite” om dit incident af te keuren.