Dalle verwijt Brussels Gewest “paraplu open te trekken” rond problemen station Brussel-Zuid

De federale en Brusselse regeringen zoeken deze week achter de schermen een manier om de aanpak van de criminaliteit in en rond Brussel-Zuid te stroomlijnen. Vanuit Brussel hoopt minister-president Rudi Vervoort dat er twee coördinatoren komen, iemand van het gewest én iemand van de federale regering. Hij vindt dat deze problematiek de gewestgrenzen overstijgt en dat de federale regering dus mee aan de kar moet trekken.

Binnen de federale regering wil CD&V-minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, de verantwoordelijkheid volledig bij het Brussels Gewest leggen. Zij krijgt daarbij nu de opvallend forse steun van haar partijgenoot en Vlaams minister voor Brussel, Benjamin Dalle. “Is Vervoort vergeten dat de minister-president sinds de zesde staatshervorming bevoegd is voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid””, laat hij via persbureau Belga weten. “Elke keer horen we dat Brussel maar wat graag een volwaardig gewest wil zijn. Als puntje bij paaltje komt, blijkt deze regering niet bij machte levensgrote problemen in het gewest bij de wortel aan te pakken.”

Dalle roept Vervoort op de bevoegdheden van Brussel voluit te gebruiken. “Wat voor zin heeft het om er zelf niet aan te beginnen, de paraplu open te trekken en te hopen dat een ander beleidsniveau het wel zal oplossen?”

Afgelopen maandag heeft premier De Croo al alle betrokken instanties rond Brussel-Zuid rond tafel gebracht. De bedoeling is dat er volgende week een nieuw overleg plaatsvindt, waarna een gecoördineerde actie van start kan gaan.

