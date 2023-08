Robbie D’haese zag 0 op 6 van KV Oostende niet aankomen en wil zeker niet denken aan 0 op 9: “Als je uit eerste klasse komt, moet je tonen wie de baas is”

Enthousiaste supporters willen KV Oostende snel terug naar de Jupiler Pro League zien promoveren, terwijl rustige aanhangers vooral op een stabiel seizoen met opnieuw voetbalvreugde hopen. Hier en daar herinnerde iemand fluisterend eraan dat KVO een kwarteeuw geleden rechtstreeks van eerste via tweede naar derde klasse doorzakte. Zelfs de meest pessimistische fans hadden de 0-1-nederlaag tegen favoriet Lommel en het 1-0-verlies tegen het bescheiden Deinze niet verwacht.

“Als je zo’n doelpunt op stilstaande fase tegen krijgt…”, ergert Robbie D’haese zich nog aan de beslissende treffer in de Dakota Arena. “De trainer had er nog voor gewaarschuwd. Bovendien scoren we zelf niet gemakkelijk. We hadden zeker het overwicht in de tweede helft, maar Deinze liet natuurlijk de bal aan ons. We moesten het iets beter doen bij die paar kansjes, maar de bal viel ook niet goed.”

“0 op 6: dat zag niemand aankomen”, beseft de Oostendenaar. “Je maakt het moeilijk voor je ploeg. Om niets begin je nu druk op jezelf te zetten. We creëren wel weinig kansen, maar we geven ook weinig kansen weg. De trainer was tevreden over ons spel, de combinaties en de extra drive in de tweede helft. Maar als je twee wedstrijden niet scoort, moet er gekeken worden naar het waar en het wat. In het voetbal draait het om de resultaten. We moeten dit omdraaien.”

“We hebben een doelpunt nodig om op gang te komen” Robbie D’haese

“Het wordt zeker niet gemakkelijk in Luik. Die ploeg zal inzakken en wij moeten daartoe tactisch trainen. Thuis spelen zij op kunstgras, maar wij hebben voldoende technisch vaardige spelers. Al moet het geluk ook aan onze zijde zitten om daar te gaan winnen”, beseft D’haese. “0 op 6 is niet wat we willen, aan 0 op 9 willen we zeker niet denken. We trekken ons op aan de tweede helft in Deinze.”

Na die tweede nederlaag groetten spelers en staf de boze supporters. “Terecht waren ze boos. Ze willen goals zien. Als je uit eerste klasse komt, moet je tonen wie de baas is. Dat hebben we zeker in de eerste helft op Deinze niet voldoende getoond. Dat moet anders. Met minder dan drie punten in Luik zullen we niet tevreden zijn”, benadrukt D’haese. “De beleving in onze ploeg is wel goed. Iedereen heeft vertrouwen in de visie van de trainer en hij heeft vertrouwen in ons. Maar als je twee speeldagen op rij niet scoort en zelfs telkens een goal slikt, is dat niet goed voor je vertrouwen. We hebben een doelpunt nodig om op gang te komen. Let wel, we steken het niet in ons hoofd. We kunnen echter niet elke week zeggen dat we misschien wel even goed waren maar uiteindelijk geen punten pakken. Ik verwacht trouwens dat in deze reeks veel matchen met één goal verschil beslist zullen worden.”

Leider

De Oostendenaar heeft al aanvaard dat hij dit seizoen in de Challenger Pro League speelt. “Het deed wel pijn om te zakken uit de Jupiler Pro League. Bovendien speelde ik in die laatste weken niet. Ik behoorde niet tot de selectie en voelde dat ik toen niet tot de ploeg behoorde, en dat maakte het extra pijnlijk. Maar nu zit die degradatie niet meer in mijn hoofd”, zegt D’haese. “Verwacht wel niet van mij om in de kleedkamer een leider te zijn, want dat ligt niet in mijn aard. Daarvoor hebben we andere spelers, zoals onze kapitein. Je kan ook leider op het veld zijn en leider op de training zijn. Natuurlijk verwacht je dat van iemand die al enkele seizoenen in eerste klasse speelde. Je verwacht dat elke speler die hier vorig seizoen was, nu ook de jongeren meetrekt.”