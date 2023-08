‘Karakterkop’ Kristiyan Malinov moet bij sputterend KV Kortrijk voor grinta op het middenveld zorgen: “Ik moet wel die domme gele kaarten achterwege laten”

Voor Kristiyan Malinov (29) is KV Kortrijk zijn tweede Belgische club, want hij was eerder al actief bij OH Leuven. De Bulgaar moet nu voor duelkracht op het Kortrijkse middenveld zorgen. “Door mijn uiterlijk hebben mensen soms een verkeerd beeld van mij.”

De Belgische clubs hebben nog tijd tot 6 september om transfers te doen. Bij KV Kortrijk mogen nog een aantal versterkingen verwacht worden. Kristiyan Malinov werd vorige week aangekondigd. De Bulgaar kwam transfervrij over van OH Leuven.

“Ik had een tiental dagen geen club”, vertelt de middenvelder. “OH Leuven en ik gingen uit elkaar omwille van verschillende redenen, waar ik nu niet dieper wil op ingaan. Mijn verhaal daar was geschreven. Ik ben blij dat ik zo snel een nieuwe club vond. Ik had voor mijn komst naar Kortrijk een goed gesprek met trainer Edward Still. Het sfeervolle stadion en de entourage rond deze club overtuigden mij helemaal om hier te tekenen. Het was wel even wennen in het begin, maar na een weekje voel ik me al meer op mijn gemak. Momenteel woon ik nog in het Leuvense en moet ik elke dag op en af rijden met de auto. Ik overweeg een verhuis naar Kortrijk, maar eerst moet ik een geschikte Nederlandstalige school vinden voor mijn zoontje. Thuis praten we Bulgaars, maar hij kan wel al wat Nederlands. Voor mij is dat te moeilijk, ik spreek liever Frans (lacht).”

Wat voor type speler is Kristiyan Malinov? “Ik weet dat eigenlijk zelf niet goed”, reageert de Bulgaar. “Iedereen denkt dat ik een echte vechter ben door mijn uiterlijk, maar daardoor hebben mensen soms een verkeerd beeld van mij. Op het veld wil ik altijd alles geven en ga ik soms over de schreef, maar naast het veld ben ik een rustige jongen. Het klopt dat ik redelijk veel gele kaarten krijg. Sommige zijn dom en moet ik gewoonweg niet pakken. Het ligt misschien aan mijn baard, maar die is nu kort. Ik zal hem nog eens laten groeien (lacht).”

“Het is ook niet allemaal slecht, maar de motor moet wel eens ooit op gang komen” Kristiyan Malinov

De KV Kortrijk-fans kijken momenteel liever niet naar het klassement. Hun club prijkt op de laatste plaats met een 0 op 12. “Er is maar één manier om uit deze negatieve spiraal te geraken en dat is hard werken. Niets anders”, weet Malinov. “De coach geeft ons mee dat we op de positieve punten moeten verder bouwen, want het is ook niet allemaal slecht. Neem nu de partij tegen Eupen. We domineerden de eerste helft, maar vergaten onszelf te belonen met een doelpunt. Zij scoorden wel twee keer en toen waren we even van slag. Als je 0-2 achter komt nadat je al drie wedstrijden op rij verloren hebt, dan is het moeilijk om je weer in die match te knokken. Toch probeerden we het nog, maar het mocht niet zijn. Ik zie op training en in de kleedkamer echter dat we over heel wat kwaliteit beschikken, zeker voldoende om deze ploeg in 1A te houden. We missen ook wat geluk. Soms treffen we de paal of maken we een eigen doelpunt. Maar je hebt gelijk, de motor moet wel eens ooit op gang komen.”

Ook Standard won nog niet

Wie weet gebeurt dat zaterdagavond al met de komst van Standard. De Rouches misten met 1 op 12 ook hun start. Beide ploegen zullen gebrand liggen op een eerste seizoenszege. “Onze focus ligt volledig op die match, want we moeten onze fans terugbetalen in de vorm van drie punten”, besluit Malinov. “De week erna gaan we op bezoek bij OH Leuven. Dat zal speciaal zijn voor mij. Ik ken er iedereen en kijk er naar uit om er even terug te keren.”