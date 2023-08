Man (50) verzon hartverscheurend verhaal over overval op kerkhof

M. verklaarde dat hij dinsdagnamiddag het slachtoffer werd van een brutale overval door enkele jongeren op het kerkhof van Temse. Hij werd naar eigen zeggen geschopt en geslagen en kreeg daarbij zelfs een wapen in zijn gezicht geduwd. Dit zou allemaal gebeurd zijn terwijl hij het graf van zijn overleden dochter bezocht. Hij gooide zijn verhaal op Facebook en hij was ook bereid om zijn verhaal in de pers te doen. De politie werd ingeschakeld, die prompt een onderzoek startte.

“Na grondig onderzoek vonden we geen elementen die aansloten bij zijn verhaal”, sprak commissaris Steven Verkimpe van de lokale politie Kruibeke/Temse. De man werd daarop onderworpen aan een nieuw verhoor, waarbij hij geconfronteerd werd met het onderzoek. M. kon geen kant meer op en bekende dat hij het verhaal had verzonnen. De man houdt wel vol dat hij werd overvallen, maar de feiten hebben zich niet in Temse afgespeeld. Wat M. dan wel is overkomen, is niet bekend. Zowel het parket als de politie lost daarover niets aangezien het onderzoek nog loopt.

“Bezoekers hoeven zich geen zorgen te maken”

“Er zijn geen feiten gepleegd op grondgebied Temse”, laat de politie weten via hun Facebook-pagina. Ze stellen ook de burgers gerust. “Bezoekers hoeven zich geen zorgen te maken over hun veiligheid op het kerkhof”, klinkt het. Ook burgemeester Hugo Maes (CD&V) is opgelucht dat het onderzoek snel resultaat opleverde en dat de veiligheid van de bewoners gegarandeerd blijft.

Het artikel waarin het verzonnen verhaal van de man beschreven staat, werd na zijn ontmaskering door onze redactie offline gehaald.