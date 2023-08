Sander Emmen hoopt op doelpuntenfestival met Hoogstraten tegen Belisia: “Het gaat wel een pak lastiger worden dan tegen Ath”

Als Sander Emmen op het veld staat tegen Belisia, dan vallen er doelpunten. Best veel doelpunten zelfs. Vorig jaar trilden de netten liefst veertien keer toen hij met zijn ex-club Turnhout de Limburgers trof. “Hopelijk kunnen we dat dit seizoen met Hoogstraten nog eens overdoen”, aldus de aanvaller.

En dan doelt Emmen op de terugmatch, niet op de heenmatch waarin Turnhout al na tien minuten 3-0 in het krijt stond. “Dat was best een knotsgekke partij. Voor mezelf viel dat nog mee, want ik scoorde nog voor de rust twee keer. Uiteindelijk mocht het niet baten (zo werd het 6-2 voor Belisia, red.)… Dan heb ik betere herinneringen aan de thuismatch die we toch maar mooi met 4-2 wonnen. Het was toen meer van de moeten voor ons en alles lukte toen wonderwel.”

Maar nu hoopt hij die stunt te herhalen met zijn nieuwe club Hoogstraten. “Al gaan we wel uit een ander vaatje mogen tappen dan vorige week tegen Ath. We hadden toen zeker twee à drie keer moeten scoren, in de eerste helft alleen al… Maar de bal wilde er gewoon niet ingaan. Dat moeten we niet tegen Belisia riskeren – ze spelen veel aanvallender, willen zelf meer het spel maken… Nee, zaterdag zal ons vizier iets scherper afgesteld moeten staan als we verder willen bekeren. Maar tijdens de voorbereiding hebben we al eens laten zien dat we soms een scoringsprobleem hebben. De match tegen Belisia is daarom ideaal om ons te herpakken.”

Emmen komt dit seizoen over van Turnhout en heeft het tot dusver naar zijn zin. “Eigenlijk zat ik heel goed bij Turnhout, maar als Hoogstraten komt aankloppen, dan luister je toch wel. Zij spelen twee reeksen hoger en ik ben best wel ambitieus. Dan is zo’n overstap logisch, toch? Al ga ik wel nog moeten wennen: bij Turnhout speelden we vrank en vrij, aanvallend. Het gaat er hogerop compacter, fysieker aan toe. Maar ik ben er helemaal klaar voor”, besluit de goaltjesdief die vorig jaar twaalf keer de weg naar doel wist te vinden.