Kan damesploeg KVC Westerlo dit seizoen de torenhoge ambities inlossen? “Iedereen schuift ons nu al naar voor als titelkandidaat”

Zaterdag stampt KVC Westerlo het damesseizoen in eerste klasse op gang tegen Standard B. Nog voor er een bal getrapt is, schuift zowat iedereen het team van T1 Karim Didi naar voren als hét te kloppen elftal voor komend seizoen. “De titel is het doel, ja. Maar we gaan ons elke wedstrijd 200 procent moeten geven, aangezien de rest 300 procent zijn best gaat doen om het ons moeilijk te maken.”

Weten Didi en KVC Westerlo hoe ze met de druk moeten omgaan? “Veel speelsters weten wat het is om bovenaan mee te draaien. Vorig jaar was ik coach van Kontich en er zijn negen speelsters meegegaan naar Westerlo. Dus ja, we weten wat het is om elke wedstrijd opnieuw te moeten presteren. We beseffen maar al te goed dat we 200 procent moeten zijn omdat elk team er 300 procent voor zal gaan om ons van ons doel te houden.”

Winst tegen Super League-elftal

De voorbereiding liep alvast gesmeerd. Alleen tegen Anderlecht kreeg Westerlo een – logische – pandoering om de oren. “Die match kwam misschien wat vroeg in de voorbereiding. Zij hadden hun sterkste elftal meegenomen, waardoor het 0-11 werd. Ondertussen hebben we al mooie stappen vooruit gezet. En kijk: een paar dagen na Anderlecht winnen we met 1-0 van Super League-club Woluwe. Dat wil toch wel iets zeggen.”

“We hebben ook een heel mooie stage gehad in La Roche, met enkele funtrainingen waardoor iedereen in de groep elkaar leerde kennen, ook de meisjes die van Racing Genk (Chiara Wielockx en Lauren Meyers, red.) en KV Mechelen (Annet Heuten, red.) komen of bij Westerlo gebleven zijn. We hebben er echt een hecht team van gemaakt.”

Verschil met Kontich

Ziet Didi nu ook veel verschil met Kontich vorig jaar? “Je merkt dat we nu bij een profclub zitten qua omkadering. We hebben onze fitness in het stadion en onze eigen ruimte in de accommodatie. Ze maken hier echt reclame voor het damesvoetbal.”

De eerste tegenstander van dit seizoen heet Standard B. “Meteen een stugge ploeg – we hebben ze al twee keer gescout. We hebben maandag en woensdag keihard getraind. Ik hoop wel dat er geen afzakkers uit het A-elftal meespelen. Maar Standard A speelt zelf op zaterdag, dus ze zullen hun eigen speelsters wel kunnen gebruiken, zeker?” besluit de T1.