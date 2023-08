Hartverwarmend: King’s Guard breekt strenge regels en laat tiener met beperking zijn paard aaien

Wie al op bezoek is geweest in Londen, heeft ze vast en zeker al gespot: de King’s Guard aan het St. James’s Palace en Buckingham Palace. Met hun berenmutsen en paarden houden ze streng de wacht voor de koninklijke paleizen. Ondanks dat ze een geliefd onderwerp voor toeristen en hun foto’s zijn, wijken ze voor niemand uit. Maar deze King’s Guard denkt daar anders over wanneer een jongeman met een beperking graag kennismaakt met zijn paard en op de foto wil. De jongeman houdt respectvol afstand en dus besluit de ruiter een stapje vooruit te zetten zodat hij de perfecte foto krijgt.