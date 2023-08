Bosbranden op Tenerife zijn gestabiliseerd: “Uitstekend nieuws”

De bosbranden die sinds 15 augustus woeden in het noordoosten van het Spaanse eiland Tenerife, zijn “gestabiliseerd”. Dat heeft de regionale regeringsleider Fernando Clavijo donderdag gemeld tijdens een persconferentie.

“We kunnen nu zeggen dat de brand is gestabiliseerd, dat is uitstekend nieuws”, aldus Clavijo. Het vuur heeft op negen dagen tijd een perimeter van ongeveer 90 kilometer vernield, goed voor zowat 15.000 hectare. Het gaat om de zwaarste bosbrand sinds het begin van het jaar in Spanje, maar er vielen gelukkig geen gewonden.

Clavijo had het woensdag ook over een van de zwaarste branden van de afgelopen veertig jaar. Intussen is ook duidelijk geworden dat de brand werd aangestoken.

Woensdag al konden duizenden mensen die hun huizen moesten verlaten vanwege de bosbranden, weer naar huis terugkeren.