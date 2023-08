Carl Hoefkens voor degradatietopper in Kortrijk: “Geen schrik voor mijn positie”

Een kelderkraker in Kortrijk op speeldag 5. Dat stond wellicht niet in het draaiboek van Carl Hoefkens toen hij twee maanden geleden tekende als coach van Standard. “De komende tien dagen worden heel belangrijk”, vestigt de T1 van Standard zijn hoop op de transfermarkt.

Dreigende onweerswolken boven de SL16 Football Campus tijdens Carl Hoefkens zijn persconferentie op donderdagmiddag voor de match tegen Kortrijk. Qua symboliek kan het tellen. Na vier speeldagen - met een magere 1 op 12 - staat het water hoog aan de boorden van de Maas. Een nieuwe nederlaag op het veld van rode lantaarn Kortrijk zou de dijken bij de ontevreden supporters wel eens kunnen doen breken. “Daar geloof ik niet in”, reageerde Hoefkens op dat doemscenario. “Ik kan de supporters niets verwijten. Tegen Cercle stonden ze 96 minuten achter de ploeg. Na de match waren ze niet tevreden, maar dat was ik ook niet. Die frustratie is dus normaal.”

“Omgaan met druk en hoge eisen”

Minder normaal is dat Standard na vier wedstrijden nog altijd maar één schamel doelpuntje wist te scoren en er week na week amper in slaagt om kansen bij elkaar te voetballen. Zo verover je als nieuwe coach geen harten bij het Luikse publiek. “Defensief zijn we stabiel, maar we moeten meer gevaar kunnen creëren”, beseft Hoefkens zelf ook. “Offensief moeten we meer onbevangen zijn. Niet te veel nadenken of schrik hebben om een bal kwijt te spelen. Onze start was moeilijk, maar dat mag niets veranderen aan de manier waarop we willen voetballen. Daar hebben we deze week op gehamerd. Als speler van Standard moet je kunnen omgaan met de druk en de hoge eisen van het publiek en de buitenwereld.”

Druk op de coach

Een druk waar ook de coach niet aan ontsnapt. “Of ik schrik heb voor mijn positie bij een nieuwe nederlaag? (resoluut) Daar denk ik niet aan. Nooit. Als je zo begint te denken, dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker. Ik eis van mezelf hetzelfde als van mijn spelers: geen schrik hebben en elke dag het beste van jezelf geven. Ik ben naar hier gekomen voor de lange termijn, maar ik besef ook dat resultaten belangrijk zijn en dat die voorlopig tegenvallen.”

© BELGA

Tien belangrijke dagen

Dat de buitenwereld ernstige twijfels heeft bij de seizoensambitie van Standard (top zes en een Europees ticket), begrijpt Hoefkens eveneens. “Dat is niet meer dan logisch na een 1 op 12. Maar een gemiste start is nog geen gemist seizoen.” Het beste bewijs daarvan is het vorige seizoen. Ook toen miste Standard zijn start met een 4 op 15, maar toverde TD Fergal Harkin op het einde van de mercato wel Philip Zinckernagel en Steven Alzate uit zijn hoed. Twee huurlingen die het niveau van de ploeg drastisch opkrikten en Standard op het einde van de reguliere competitie nog aan een zesde plaats hielpen. Of Harkin dat kunstje dit seizoen kan herhalen valt af te wachten; het gebrek aan financiële middelen maakt het er voor Ierse TD niet gemakkelijker op.

“De komende tien dagen worden heel belangrijk”, hintte Hoefkens op het belang van bijkomende versterkingen. “Ik zie veel potentieel en kwaliteit in de huidige spelersgroep, maar we kunnen wel nog wat extra métier en ervaring gebruiken.”