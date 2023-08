REACTIES. Ronny Deila noemt Brugse zege “a day to remember”, Maxim De Cuyper scoort knappe goal: “Ik zag niemand in een betere positie, zodus…”

Ronny Deila: “Zijn rustig gebleven”

A day to remember, noemde Ronny Deila de zege in Pamplona. “In het begin waren we te traag en te passief. Onze organisatie stond er wel, Osasuna heeft niet heel veel gecreëerd. We zijn rustig gebleven, hebben gedaan wat we moesten doen, en naarmate de wedstrijd vorderde werden we beter aan de bal. Osasuna is een goed team, we speelden in een geweldige sfeer, maar toch konden we winnen. Dat is niet evident in Europa - deze dag ga ik niet snel vergeten. Het is nog niet gespeeld, we zullen top moeten zijn in Brugge. Het wordt zaak om dan offensief meer te tonen. Maar voorts was er heel veel goed.”

De Cuyper: “Ik zag niemand in een betere positie, zodus…”

Maxim De Cuyper ontpopte zich met een mooie 1-2 tot de matchwinnaar. “Ik heb gekeken of er niemand in een betere positie stond”, aldus de krullenbol. “Maar dat was niet zo, en dus ben ik zelf mijn kans gegaan. Het doelpunt deed ongelofelijk veel deugd. Osasuna dacht op en over ons te kunnen gaan, maar net dan scoorden wij. Zalig.”

“Osasuna heeft troeven”, analyseerde De Cuyper de moeizame eerste helft. “Er is veel beweging, ze zetten hoog druk, maar wij gingen daar goed mee om. We zijn daarin gegroeid. Aan de bal was het altijd net niet. De ballen die we normaal versturen kwamen nu zelden aan. Maar ook daarin hebben we tíjdens de match stappen gezet. Nu moeten we diezelfde focus behouden volgende week. Een paar procent minder mág niet, anders kunnen we in de problemen komen.”

Hans Vanaken: “We weten dat de kwaliteit aanwezig is”

Ook kapitein Vanaken zag goede en minder goede dingen bij Club. “Osasuna is een ploeg die goed kan voetballen, die met de supporters erachter veel druk kan zetten en wij kwamen er dan iets minder goed onderuit. Met die goal bijvoorbeeld lukt het dan wel en dan zie je dat er ruimtes ontstaan om iets te doen. In de tweede helft hebben we dat te weinig gedaan, in de eerste helft was dat beter. In de eerste helft hadden we de betere kansen met de kopbal van Philip (Zinckernagel, red.) vooral. Voor de rest: zij hadden veel balbezit, maar ook niet echt de allergrootste kansen. Buiten op het einde misschien die dribbel van die spits. Dus we gaan hier met een goed resultaat weg.”

“Dat het uitvoetballen risicovol is? Ik denk dat er zeker ruimtes waren als we het goed deden en dat was bij momenten duidelijk”, zo is Vanaken duidelijk. “Daar moeten we goed op voorbereiden voor volgende week. Dat we daaruit onderuit voetballen. Of ik een maand geleden had kunnen denken dat we zo ver zouden staan in het nemen van momenten? We weten dat de kwaliteit aanwezig is, dus is het zaak van goede looplijnen creëren en elkaar goed aanvoelen op het veld. We creëren op dit moment een goede flow en dan zie je dat je die momenten pakt die belangrijk zijn, momenten die we vorig jaar te veel gemist hebben.”