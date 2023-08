Twee doden en een vermiste door storm Franklin in Dominicaanse Republiek: “Ze waren onvoorzichtig”

Tijdens de doortocht van storm Franklin in de Dominicaanse Republiek zijn twee mensen overleden en bijna 700 woningen verwoest. Dat melden de autoriteiten donderdag. Een persoon is nog vermist.

De overlijdens, allebei in de zuidwestelijke provincie san Cristobal, zijn het gevolg van daden van “onvoorzichtigheid”, zei de directeur van het centrum voor noodoperaties Juan Manuel Mendez tijdens een persconferentie.

Beide slachtoffers, een man van 32 die met zijn motor een rivier probeerde over te steken en een 15-jarige die met zijn vrienden aan het spelen was in het wassende water, werden meegesleurd door het water.

Een man werd als vermist opgegeven nadat hij een rivier in de hoofdstad Santo Domingo probeerde over te steken. Woensdag meldden de autoriteiten nog dat de man overleden was, maar dat werd nog niet bevestigd.

De hevige regens die dinsdag begonnen en overstromingen veroorzaakten, hebben ook 678 woningen beschadigd, aldus Mendze.

Franklin heeft de Dominicaanse Republiek ondertussen verlaten. De code rood in 25 van de 32 provincies in het land is ondertussen opgeheven.