Vier nieuwe bemanningsleden naar ruimtestation ISS

De nieuwe bemanningsleden zijn de Amerikaanse Jasmin Moghbeli, de Deen Andreas Mogensen, de Japanner Satoshi Furukawa en de Rus Konstantin Borisov. Zij nemen plaats in een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Die moet om 09.50 uur Belgische tijd opstijgen vanuit Cape Canaveral in Florida. Het is de bedoeling dat ze zaterdag rond 08.02 uur Nederlandse tijd aankomen bij het ISS.

In het ISS zitten momenteel drie Amerikanen, drie Russen en een astronaut uit de Verenigde Arabische Emiraten. Zij keren volgende maand terug naar de aarde. Rond die tijd gaan nog twee Russen en een Amerikaanse als nieuwe bewoners naar het ISS, als vervangers. Een van hen is Oleg Kononenko. Hij was in 2011 en 2012 reisgenoot van de Nederlandse astronaut André Kuipers.

