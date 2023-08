Brusselse burgemeester opent centrum voor drugsverslaafden

Brussels burgemeester Philippe Close wil een noodcentrum oprichten voor drugsverslaafden waar experts zich richten op de problematiek. Dat zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

Al weken beroert de situatie rond Brussel-Zuid de gemoederen. Vooral drugsverslaafden veroorzaken overlast.

Close benadrukt opnieuw dat hij als burgemeester van de stad Brussel niet bevoegd is voor het grondgebied van het station. Om een doorbraak te forceren, is volgens hem echter een samenwerking tussen verschillende niveaus noodzakelijk. Enkel meer blauw op straat is echter niet voldoende, zegt hij.

“De politie kan ingrijpen op de publieke orde. Dan houdt men zware verslaafden aan, men steekt ze zes uur in het cachot en dan? Dan zijn ze weer vrij. Af en toe komen ze voor het gerecht, maar dat is zeldzaam”, zegt de PS’er.

Close wil daarom een nieuwe aanpak uitwerken waarbij de politie aangehouden drugsverslaafden naar een gloednieuw noodcentrum in het openbare Brugmann-ziekenhuis kan brengen. Daar kunnen ze in overleg met psychiaters een plan uitwerken om te ontwennen.

Niet wachten op goedkeuring

De Brussel Interventiedienst Psychiatrie (BRUSIP) wordt een pilootproject. Close hoopt dat andere overheden het plan mee zullen financieren, maar wil niet op die goedkeuring wachten.

Ondertussen ligt bij het Brussels Gewest een plan om tegen 2027 een tweede gebruikersruimte te installeren. Close wil de capaciteit graag opdrijven door sneller een tweede locatie te openen en wil daarbij niet wachten tot andere beleidsniveaus met geld over de brug komen. “Als het zo lang duurt financier ik het zelf tegen volgend jaar. De urgentie is te groot.”

