Onweer boven Limburg zorgt voor wateroverlast, nog meer regen op komst

Heel Maasmechelen stond vanaf 8 uur onder water. De hevige stortbui zorgde in heel het centrum voor wateroverlast. Het drukke kruispunt van de Rijksweg met de Ringlaan en de Rodenbachlaan zorgde zoals gewoonlijk voor de nodige verkeershinder. Ook elders liepen straten onder zoals op de Zandstraat, Boudewijnlaan en Steenkuilstraat. Ook het kruispunt Smeetslaan Zandstraat Kruisstraat Stond blank.

Maasmechelen stond op vele plaatsen onder water. — © JTh

In Eisden was het prijs. — © JTh

Haspengouw stond op vele plaatsen blank. In Gingelom en Landen rekenden ze af met hevige regen en wind, in Sint-Truiden liep de binnenstad onder water. Auto’s surften als het ware door de Speelhoflaan en op het diepste punt van de Stapelstraat was het zoals wel vaker prijs. “In een mum van tijd steeg het water voor onze winkels”, zegt de Truiense warme bakker Geert Hollebeke van Croissy. “Ik heb dan zelf de straat afgesloten, anders zouden voorbijrijdende auto’s nog meer waterellende in onze winkels veroorzaken. Ik ben er deze keer nipt aan ontsnapt. Ook haar collega had geluk. “Het water is de winkel net niet de winkel binnengelopen”, zegt Anita Kindermans van Lingeriewinkel Mimosa. “Het was deze keer een nipte, want het stond tot in het portaal.”

In Tongeren liepen straten onder water. — © DiRo

Sint-Truiden. — © DiS

De Truiense binnenstad. — © DiS

In Genk heeft op verschillende plaatsen de zware regenval het verkeer verstoord. Zo liep de Westerring ter hoogte van de spoorbrug nabij het kruispunt met de Zuiderring onder. Net op het spitsuur kon het verkeer maar stapvoets passeren. De politie sloot de weg richting Diepenbeek zelfs af voor verkeer. Het verkeer op de Westerring richting wordt tegengehouden door politie. Daardoor is er een fikse file ontstaan richting Genk-Centrum. Een voertuig had zich vastgereden in het water. Een grijper die toevallig in de buurt was kon het voertuig uit het water slepen, maar starten deed de wagen niet meer.

© CN

Op de afrit van de Zuiderring richting centrum zwierde de waterdruk het riooldeksel naar omhoog. Het doorgaand verkeer was daarom genoodzaakt om aan de verkeerslichten een ommetje te maken. Op de Zuiderring liep ook het gebied aan de rotonde ter hoogte van de Bosdel onder. Nog grote plassen in onder meer de Henri Decleenestraat en op de Noordlaan. De brandweer van de zone Oost heeft behoorlijk wat werk om de overlast aan te pakken. Maar zware wateroverlast met menselijk leed bleef voorlopig uit in Genk.

Voorts waren er problemen in onder meer Bilzen, Riemst, Tongeren, Diepenbeek. De riolering kreeg het vele water niet geslikt. Straten liepen onder water, kelders stonden blank.

De Nanofstraat in Diepenbeek. — © MaLu

De Westerring in Genk. — © CN

De Rutterweg in Tongeren. — © DiRo

De Hoogveldstraat in Tongeren. — © 112 Meldingen Limburg

Ondergelopen kelders in Tongeren. — © DiRo

De Jeker heeft het moeilijk. — © 112 Meldingen Limburg