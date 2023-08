Tiental oproepen over wateroverlast in Oost-Brabant

In het oosten van Vlaams-Brabant is vrijdagvoormiddag een tiental oproepen binnengekomen over wateroverlast. Dat meldt de hulpverleningszone. Het merendeel van de oproepen kwam uit de regio Overijse.

In Oost-Brabant startte de dag met hevige regen, hier en daar vergezeld van donder en bliksem. Op sommige plaatsen leidde dat tot wateroverlast. De oproepen die de brandweer binnenkreeg, gingen vooral over riooldeksels die in straten omhoog waren gekomen.

In de loop van vrijdagnamiddag zou het vanuit het westen droger moeten worden met meer opklaringen.

Ook in Limburg was zorgt het weer voor overlast. De brandweerkorpsen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg kregen al meerdere tientallen oproepen te verwerken. Zo werden onder meer Gingelom, Sint-Truiden en Alken getroffen. Ook in Genk en Maasmechelen doken moeilijkheden op.

In Alken was er wateroverlast op de rijbaan in onder meer de Stationsstraat onder de brug van de Expresweg, de Leemkuilstraat, de Meerdegatstraat, Hemelsveldstraat en de Hendrikstraat. In Maasmechelen in de Eisdenweg liep een kelder onder water, net als in de Beverststraat in Genk.

Straten stonden blank op de Trichterweg in Zutendaal, Vrankrijk in Bilzen, een pleintje op de Gastshuisstraat in Lanaken en een deel van de Mondeolaan in Genk. De korpsen van de hulpverleningszone Oost-Limburg gingen ter plaatse voor de pompwerkzaamheden. Bilzen, Riemst, Tongeren en Diepenbeek kregen ook hun deel van het hemelwater te verwerken.