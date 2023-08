ING verwacht daling woningprijzen met 3 procent dit najaar

ING verwacht dat de woningprijzen met drie procent zullen dalen in de tweede helft van dit jaar. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedeconoom Wouter Thierie. Reden voor die voorspelling zijn de stijgende rentevoet, gepaard met de steeds langere verkooptijden.

Cijfers van Statbel en de notarisbarometer toonden eerder dit jaar al aan dat huizenprijzen al een kleine dip maakten in het eerste kwartaal, van zo’n 0,3 procent. De voorspelde daling zou dus tien keer groter zijn. Volgens Thierie zal de markt zich tegen 2024 alweer herstellen.

Gemiddeld lenen Belgen nu aan een rentevoet van 3,5 procent, met een looptijd van twintig jaar. Die langere looptijd moet de rente compenseren, maar zelfs met hogere lonen komt dat neer op een daling in leencapaciteit van elf procent, aldus Thierie.

In vergelijking met de buurlanden, houdt de Belgische vastgoedmarkt zich sterk. In Duitsland, Nederland en Frankrijk zakten de prijzen al ruim onder hun piekniveau in het eerste kwartaal. De OESO noemt de Belgische markt zelfs een van de stabielste ter wereld.