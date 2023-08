Man in levensgevaar na ongeval op E40 in Boutersem

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft een ongeval tussen een bestelwagen en een vrachtwagen plaatsgevonden op de E40 ter hoogte van Boutersem. Dat meldt de federale politie vrijdag. De bestuurder van de bestelwagen is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval vond plaats omstreeks half één ‘s nachts. De bestuurder van de bestelwagen was ingereden op de achterkant van de vrachtwagen, en belandde door de klap in de berm. Hij moest door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd worden en is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe hij er op dit moment aan toe is, is onduidelijk.