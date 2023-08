Ook deze beroemdheden moesten een mugshot laten maken

Donald Trump schrijft geschiedenis als eerste ex-president ooit die een mugshot moest laten maken. Maar hij is niet de eerste celebrity die voor de politiecamera moest poseren. Van Frank Sinatra tot Khloé Kardashian, de lijst van celebs met een mugshot is lang.

David Bowie, 1976

Na zijn show in New York tijdens de Station To Station tour werd zanger David Bowie samen met enkele vrienden - waaronder Iggy Pop - gearresteerd op zijn kamer voor het bezit van marihuana. Uit een politierapport blijkt dat meer dan 200 gram in beslag genomen werd. De Ziggy Stardust-zanger moest mee naar de Rochester Police Department waar een mugshot werd gemaakt. Over de arrestatie zei Bowie later dat de agenten “erg hoffelijk en vriendelijk waren”. De aanklacht werd later geseponeerd maar Bowie, die keerde nooit meer terug naar Rochester.

Hugh Grant, 1995

De acteur werd in de buurt van Sunset Boulevard gearresteerd nadat hij een sekswerker betaald had om orale seks te hebben in zijn auto. De ster, die toen nog samen was met Liz Hurley, zou voorgesteld hebben om het in de auto te doen omdat hij niet genoeg geld op zak had om de vrouw mee te nemen naar een hotel. Grant werd opgepakt en niet veel lader werd zijn mugshot verspreid. Gugh Grant werd veroordeeld tot een boete van 1.000 dollar en moest een voorlichtingsprogramma over Aids bijwonen.

Paris Hilton, 2010

Paris Hilton kwam al meermaals in aanraking met de politie, onder andere omdat ze zonder rijbewijs reed en onder invloed was van alcohol. In 2007 moest ze zelfs even naar de gevangenis. In 2010 kwam ze opnieuw in de problemen, deze keer voor het bezit van cocaïne. De erfgename werd gearresteerd met onderstaande mugshot tot gevolg.

Lindsay Lohan, 2007

Ook voormalige kinderster Lindsay Lohan kwam al meermaals in aanraking met de politie. In mei 2007 werd ze gearresteerd na een accident omdat ze onder invloed reed en in het bezit was van cocaïne. Ze ging naar de afkickkliniek maar werd nadien weer gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs (dat werd eerder afgenomen) en in het bezit zijn van cocaïne. Het resultaat was een mugshot die de wereld rondging. Lohan, nu 37, moest al in totaal vijf keer naar de gevangenis.

Frank Sinatra, 1938

Frank Sinatra werd in 1938 twee keer gearresteerd in Bergen County, New Jersey, in verband met een romantische relatie met een vrouw. Op 26 november werd hij beschuldigd van het verleiden van een vrouw terwijl hij zou gaan trouwen, een aanklacht die vandaag niet meer bestaat. Zijn handeling stond toen in strijd met een wet die een jaar eerder herzien werd. De klacht werd ingetrokken maar werd gevolgd door een klacht met betrekking tot overspel. Ook die aanklacht werd geseponeerd.

Justin Bieber, 2014

Nog een zanger die het lijstje haalde: Justin Bieber. Hij was nog een tiener en glimlachte zelfs voor zijn foto nadat hij gearresteerd werd omdat hij aan het racen was in een residentiële buurt. Hij had ook gedronken en reed met een vervallen rijbewijs. Zeven jaar na zijn arrestatie sprak Bieber voor het eerst hierover: “Het was niet mijn beste tijd en ik ben er niet fier op”.

Reese Witherspoon

De Academy Award-winnares werd op 19 april 2013 in Atlanta gearresteerd voor verstoring van de openbare orde. De echtgenoot van Witherspoon, Jim Toth, werd gearresteerd wegens rijden onder invloed. De Walk the Line-actrice werd kort aangehouden nadat ze weigerde in haar huurauto te blijven terwijl Toth een alcoholtest onderging. Witherspoon verontschuldigde zich later voor het incident en zei dat ze zich “diep schaamde” voor haar gedrag.

Elvis Presley, 1970

Met zijn iconische zonnebril op de neus en wereldberoemde kapsel poseerde de King of Rock ’n Roll in 1970 op het politiebureau van Denver. Presley werd echter niet gearresteerd maar vloog naar Denver om een erepenning in ontvangst te nemen bij de politie, hij kreeg toen de vraag of hij een mugshot wilde hebben.

Khloé Kardashian, 2008

De jongere zus van realityster Kim Kardashian werd gearresteerd voor rijden onder invloed op 7 maart 2007. Ze kreeg een proeftijd maar daar hield ze zich niet aan en in 2008 werd ze dan toch gearresteerd. Khloé besloot zichzelf uiteindelijk aan te geven. Ze riskeerde een celstraf van 30 dagen maar door overbevolking moest ze maar drie uur achter de tralies blijven.

Tiger Woods, 2017

De golflegende werd gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed in Jupiter, Florida, op 29 mei 2017. Hij werd om ongeveer 3 uur in hechtenis genomen en werd om 10:50 uur vrijgelaten zonder borg.

Rose McGowan, 2017

Op 14 november 2017 werd de Charmed-actrice gearresteerd nadat ze zichzelf had aangegeven voor het bezit van een verboden middel. Er was eerder een arrestatiebevel tegen McGowan nadat ze een persoonlijk voorwerp had achtergelaten op een vlucht naar Washington dat na onderzoek sporen van een verdovende stof bevatte.

Rosa Parks, 1956

Rosa Parks werd in februari 1956 gearresteerd tijdens de Montgomery bus-boycot. Tientallen foto’s van burgerrechtenactivisten zoals Parks werden recentelijk teruggevonden in een opslagruimte van het kantoor van de Sheriff van Montgomery County. Chief Deputy Derrick Cunningham zei dat hij het huis aan het schoonmaken was toen hij een fotoalbum vond met goed bewaarde politiefoto’s van demonstranten, waaronder Parks en Martin Luther King Jr.

Jane Fonda, 1970

Met een rebelse pose, zo staat Jane Fonda op haar mugshot nadat ze gearresteerd werd op beschuldiging van drugssmokkel. Fonda was toen bekend voor haar activisme tegen de oorlog van Vietnam, dat zal waarschijnlijk de politie beïnvloed hebben. Want wat bleek: Fonda had gewoon vitaminen op zak.

Chris Brown, 2018

De muzikant werd op 5 juli 2018 gearresteerd in West Palm Beach, Florida als gevolg van een arrestatiebevel dat dateert van april 2017 toen de ster een fotograaf zou hebben geslagen tijdens een optreden in een club.

Shailene Woodley, 2017

De ‘Fault in Our Stars’-actrice werd op maandag 10 oktober 2017 gearresteerd en beschuldigd van huisvredebreuk en oproer tijdens een protest tegen het controversiële project in het Standing Rock reservaat in Noord Dakota. Woodley livestreamde destijds de arrestatie op Facebook. Woodley werd naakt gefouilleerd, iets dat haar een trauma zou hebben opgeleverd. Na haar arrestatie bleef het lange tijd stil rond de actrice die naar eigen zeggen last had van ptsd.

Bill Gates, 1977

De Microsoft-baas werd in de jaren ‘70 tweemaal gearresteerd omdat hij zonder rijbewijs reed. De foto werd in 2010 gebruikt als standaard profielfoto op Microsoft Outlook.

Michael Jackson, 2003

Popster Michael Jackson heeft in november 2003 een politiefoto laten maken door de Sheriff van Santa Barbara County. De zanger werd beschuldigd van seksueel misbruik van Gavin Arvizo, een 13-jarige jongen. Er liepen toen al twee klachten tegen hem wegens het verstrekken van bedwelmende middelen aan een minderjarige jonger dan 14 jaar. In 2005 werd de King of Pop uiteindelijk vrijgesproken.