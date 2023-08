Had u hem al gespot? Lionel Messi wordt in de VS permanent (zelfs tijdens wedstrijden) geschaduwd door ex-paracommando

Lionel Messi verbaast momenteel de voetbalwereld met de een na de andere straffe match in dienst van Inter Miami. De Argentijnse wereldster is voor grote baas David Beckham een droom, maar tegelijkertijd een nachtmerrie om te beschermen. En dus werd er een oplossing gezocht.

De 36-jarige Messi zit na acht optredens al aan tien doelpunten en drie assists voor de MLS-club. Twee dagen geleden deelde de Argentijnse aanvaller nog twee assists uit tegen FC Cincinnati in de US Open Cup, waarna Inter Miami won na strafschoppen.

Na de late gelijkmaker spotte een kijker een kale man die als een bezetene naar de cornervlag liep om de feestende Messi te schaduwen. Dat bleek zijn persoonlijke bodyguard te zijn.

De man heet blijkbaar Yassine Chueko en werd ingehuurd door Beckham om Messi geen seconde uit het oog te verliezen. En dat mag u dus letterlijk nemen. Chueko volgt Messi overal en dus ook tijdens wedstrijden van Inter Miami. Hij is een voormalige Navy Seal die vocht in Irak en Afghanistan, en nadien in de MMA vocht na zich getraind te hebben in martial arts.

“De beveiliging gaat sowieso opgeschroefd worden”, zei mede-eigenaar Jorge Mas onlangs nog. “De spelers zullen door een tunnel de bus moeten opstappen. De protocollen worden aangescherpt, zowel voor thuiswedstrijden als die op verplaatsing. En niet alleen voor onze wedstrijden. Voor Messi zal het een dagelijkse routine zijn, wat we al mooi zagen tijdens het WK bij Argentinië. De nationale ploeg kwam voor het WK in Miami trainen om erna door te vliegen naar Doha. Toen kregen we een voorsmaakje van de gekte rond Messi. Dus we zijn voorbereid.”