Parket opent onderzoek naar burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) voor mogelijke belangenvermenging en subsidiefraude

Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar Veerle Baeyens, burgemeester van Haaltert (N-VA). Zij kwam onlangs opnieuw in opspraak na een onderzoek van Audit Vlaanderen dat mogelijke belangenvermenging en subsidiefraude aan het licht bracht.

Audit Vlaanderen voerde de voorbije maanden een onderzoek naar onregelmatigheden bij een aanvraagprocedure van projectsubsidies voor een evenement tijdens de Ronde van Vlaanderen vorig jaar. De bal ging aan het rollen na een klacht vanuit de oppositie. Die was van mening dat een gemeentelijk subsidiebedrag van 1.300 euro onrechtmatig werd uitgereikt aan de organisatie van het evenement.

In kader van dat onderzoek kwam burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) opnieuw onder vuur te liggen wegens mogelijke betrokkenheid bij de aanvraagprocedure. Zo diende de vereniging die gelinkt is aan de echtgenoot van Baeyens in eerste instantie een subsidieaanvraag in. Die aanvraag kreeg eerst een negatieve beoordeling, omdat het niet om erkend Haaltertse vereniging ging.

Persoonlijk belang

Bij een nieuwe aanvraag werd de lokale turnclub betrokken. Daarop werd het subsidiebedrag wel toegekend ter ondersteuning van het evenement dat volgens het rapport van Audit Vlaanderen om een besloten evenement bleek te gaan en dus niet openbaar was, nochtans ook een voorwaarde om een beroep te doen op projectsubsidies. (Lees verder onder de foto)

Het parket van Oost-Vlaanderen opent een onderzoek naar Veerle Baeyens (tweede van link) rond mogelijke belangenvermenging en subsidiefraude. — © if

Het rapport van Audit Vlaanderen concludeerde dat “mevrouw Baeyens wel degelijk een persoonlijk belang had bij de aanvraag en toekenning van de projectsubsidie aan het betrokken evenement”. Volgens het rapport interfereerde de burgemeester op verschillende momenten bij de aanvraag en toekenning van de betrokken subsidies.

Corruptiebestrijding

De bevindingen van Audit Vlaanderen werden overgemaakt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC). Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt intussen dat ook daar een opsporingsonderzoek is gestart naar de Haaltertse burgemeester, al wenst het parket voorlopig niet verder in te gaan op de inhoud van het dossier.

