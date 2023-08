Regering activeerde al 75 miljoen euro waarborg vóór vergunning Ineos in orde was: “Brouns heeft gelogen in het parlement”

De Vlaamse regering heeft al 75 miljoen euro waarborg geactiveerd voor de ethaankraker van Ineos in de haven van Antwerpen, terwijl het project momenteel geen vergunning heeft. Uit een verslag van het Vlaamse waarborgfonds Gigarant blijkt dat dat helemaal niet mocht. “Brouns heeft gelogen in het parlement”, zegt Groen-fractieleider Mieke Schauvliege.

De vervroegde commissie Economie die klaarheid moest scheppen in het Ineos-dossier leverde volgens de oppositie allesbehalve helderheid. Dat een deel van de waarborg van de Vlaamse overheid voor de financiering van de ethaankraker al actief is, terwijl het Ineos-project geen vergunning heeft, riep veel vragen op. Toen Ineos in december 2022 namelijk begon met de bouw van de ethaankraker, moest het bedrijf een eerste schijf lenen bij de Belgische banken. Om die lening te verkrijgen kon Ineos al gebruikmaken van 75 miljoen van de 500 miljoen euro waarborg die de Vlaamse regering vrijgemaakt heeft.

Omdat de omgevingsvergunning voor Ineos op dat moment nog geldig was, vond de Vlaamse regering dat geen probleem, zei minister van Economie Jo Brouns (CD&V) in de commissie. Maar volgens verslagen van de raad van bestuur van Gigarant, het Vlaams waarborgfonds was het verkrijgen van een definitieve vergunning (dus zonder resterende beroepsmogelijkheden) cruciaal voor het activeren van de waarborgen. Die informatie kregen de leden van de commissie Economie niet. Grote delen van de documenten die zij mochten inkijken waren zwart gebalkt.

Volgens Mieke Schauvliege, fractieleider van oppositiepartij Groen, bewijst dit dat Brouns het Vlaams Parlement heeft voorgelogen. “Vandaag blijkt nog maar eens dat de Vlaamse regering door de knieën is gegaan voor Ineos, maar dat dit wordt toegedekt in het parlement”, stelt de fractieleider van Groen. Ze zegt dat de Vlaamse regering “tegen haar eigen regels in” al een deel van de waarborg voor Ineos heeft geactiveerd. “De Vlaamse regering springt wanneer een grote vervuiler knipt met de vingers en alles moet wijken voor Ineos.”

Schauvliege vindt dat minister Brouns “de talrijke fouten van de Vlaamse regering wil toedekken door zich te verschuilen achter de vertrouwelijkheidsovereenkomst met Ineos”. Groen eist volledige transparantie van de Vlaamse regering en wil Gigarant horen over het misbruik, “desnoods achter gesloten deuren”.

Chinese muur

Dat diezelfde Vlaamse regering die al een financieel engagement aangegaan is met Ineos, nu ook nog moet beslissen over de vergunning voor de ethaankraker, vindt de oppositie onaanvaardbaar. “De Chinese muur tussen de waarborg en de definitieve vergunning die de Vlaamse regering aanvankelijk ingebouwd had, is verdwenen”, zegt Thijs Verbeurgt van Vooruit. “De Vlaamse regering is nu financieel verbonden met het project waar het zelf een vergunning voor moet geven. Hoe kunnen zij dat nu zonder druk en in alle transparantie doen?”, vraagt hij zich af. Ook Maurits Vande Reyde van de meerderheidspartij Open VLD stelt zich daar vragen bij. “Wij zijn voorstander van die waarborg”, zegt hij, “maar die moet er wel in alle transparantie komen.”

Geen rode loper

“De constante in dit verhaal is dat de Vlaamse regering Ineos zo goed mogelijk wil bedienen”, concludeert Schauvlieghe. “CEO Ratcliffe komt op de koffie en wordt op zijn wenken bediend. Wat zijn de voorwaarden? Waarvoor zal die ethyleen uit de ethaankraker worden ingezet? Toch niet voor wegwerpplastic?”

Maar volgens minister-president Jan Jambon (N-VA) is er geen sprake van een voorkeursbehandeling voor Ineos. “Dit heeft niks te maken met de rode loper uitrollen, maar alles met respect voor een bedrijf dat investeert en zulke risico’s neemt”, zegt hij.