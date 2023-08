Vlaanderen getroffen door hevig onweer: verschillende gemeenten volledig onder water, crèche geëvacueerd

Bliksem en gedonder, en veel water. Een onweer zorgde donderdagavond en vrijdagochtend op verschillende plaatsen voor overlast. Vooral het oosten van het land werd zwaar getroffen: heel Maasmechelen stond om 8 uur onder water, in Zoutleeuw moest een crèche ontruimd worden en in Lanklaar vatte een vakantiehuis vuur na blikseminslag.

In het West-Vlaamse Lo sloeg de bliksem donderdagavond rond 21.45 uur in op het dak van een woning. Door de blikseminslag raakte de toegang van het internet beschadigd en werd de muur zwartgeblakerd. Er raakte niemand gewond.

Verderop in de Westhoek sloeg de bliksem ook in op een elektriciteitspaal in de Diksmuidse deelgemeente Esen. Dat gebeurde omstreeks 22 uur. De brandweer werd opgeroepen, maar van een brand was er geen sprake. Technici van netwerkbeheerder Fluvius snelden ter plaatse voor de herstellingen. (Lees verder onder de video)

In Boezinge (Ieper) kregen verschillende bewoners donderdagavond tot een halve meter water in hun kelders en garages na een felle onweersbui en het disfunctioneren van een pomp bij de rioleringswerken in de dorpskern. “De stortregen van was enorm. Plots vielen zelfs alle lichten uit in de buurt”, getuigt Maxime Vandenbroucke, die woont in de Dekemelelaan. Het overtollige water kon op een bepaald moment niet meer afgevoerd worden en liep zijn garage en kelder binnen, tot tientallen centimeter hoog. “Mijn wagen stond in de garage, ook daar liep het water binnen. De schade zal nog moeten blijken.”

In Sint-Lievens-Houtem (Oost-Vlaanderen) brak donderdagavond dan weer een fel onweer los tijdens bluswerken aan een geparkeerd voertuig op de oprit van de eigenaar. Een kortsluiting onder de motorkap lag vermoedelijk aan de basis van de brand. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur snel te doven. (Lees verder onder de video)

Ook in Kluisbergen zorgde zware regenval donderdagavond voor overlast. Enkele straten kwamen blank te staan en onder meer in de Wuipelstraat kwamen riooldeksels omhoog. Het kruispunt met de Grote Herreweg stond blank. Andere straten kregen dan weer modder en stenen uit de velden te verwerken. (Lees verder onder de video)

De provincie Limburg werd zwaar getroffen. Heel Maasmechelen stond vrijdag vanaf 8 uur onder water. De hevige stortbui zorgde in heel het centrum voor wateroverlast.

Ook in Genk heeft op verschillende plaatsen de zware regenval het verkeer verstoord. Zo liep de Westerring ter hoogte van de spoorbrug nabij het kruispunt met de Zuiderring onder. Net op het spitsuur kon het verkeer maar stapvoets passeren. De politie sloot de weg richting Diepenbeek zelfs af voor verkeer. Op de afrit van de Zuiderring richting centrum zwierde de waterdruk het riooldeksel naar omhoog. Het doorgaand verkeer was daarom genoodzaakt om aan de verkeerslichten een ommetje te maken. (Lees verder onder de foto)

In Tongeren liepen straten onder water. — © DiRo

In Gingelom en Landen rekenden ze af met hevige regen en wind, in Sint-Truiden liep de binnenstad onder water. Auto’s surften als het ware door de Speelhoflaan en op het diepste punt van de Stapelstraat was het zoals wel vaker prijs. “In een mum van tijd steeg het water voor onze winkels”, zegt de Truiense warme bakker Geert Hollebeke van Croissy.

“Ik heb dan zelf de straat afgesloten, anders zouden voorbijrijdende auto’s nog meer waterellende in onze winkels veroorzaken. Ik ben er deze keer nipt aan ontsnapt. Ook haar collega had geluk. “Het water is de winkel net niet de winkel binnengelopen”, zegt Anita Kindermans van Lingeriewinkel Mimosa. “Het was deze keer een nipte, want het stond tot in het portaal.” (Lees verder onder de foto)

Het dorp Diets-Heur staat onder water. — © DiRo

Tijdens de hevige onweersbuien in de provincie Limburg heeft vrijdagmorgen een vakantiehuis van het park Terhills Resort in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) vuur gevat. Rond 9.30 uur sloeg de bliksem in, waarna er een binnenbrandje was ontstaan. “Er vielen geen gewonden,” aldus woordvoerster Karen De Smedt van de brandweerzone Oost-Limburg.

De brand aan het vakantiehuis van Center Parcs ging gepaard met rookontwikkeling. Het huis liep schade op. Ook voor andere brandweerkorpsen in Limburg kwamen er oproepen binnen voor blikseminslagen.

Voorts waren er problemen in onder meer Bilzen, Riemst, Tongeren, Diepenbeek. De riolering kreeg het vele water niet geslikt. Straten liepen onder water, kelders stonden blank.

In het oosten van Vlaams-Brabant kwamen vrijdagvoormiddag dan weer een tiental oproepen binnen over wateroverlast. Dat meldt de hulpverleningszone. Het merendeel van de oproepen kwam uit de regio Overijse. In Oost-Brabant startte de dag met hevige regen, hier en daar vergezeld van donder en bliksem. Op sommige plaatsen leidde dat tot wateroverlast. De oproepen die de brandweer binnenkreeg, gingen vooral over riooldeksels die in straten omhoog waren gekomen.

Vrijdagochtend konden ook 48 kindjes niet terecht in kinderopvang De Kaboutertjes in Zoutleeuw door de hevige regenval. Het water stroomde er binnen door de plafonds, en dus zag de kinderopvang zich genoodzaakt om de ouders op te bellen zodat ze hun kinderen konden ophalen. Momenteel is de crèche bezig met de opkuis. (Lees verder onder de foto)

© vdt

En ook in de basisschool De Kleine Picasso in Zoutleeuw zitten ze met de gebakken peren. Daar moesten geen kindjes geëvacueerd worden omdat het schooljaar nog niet begonnen is, maar het water kroop er in het houten meubilair. Het personeel werd opgetrommeld om het meubilair uit de weg te plaatsen en het water op te kuisen.

Gat in dak

Ook de Kempen werden geteisterd door onweer. Vrijdagochtend sloeg de bliksem in op het dak van een woning in de Brouwerijstraat in Tielen (Kasterlee). Een naaste buurman was thuis op het moment van de inslag en liep meteen naar buiten. “Ik werd opgeschrikt door een luide knal en dacht dat de bliksem op mijn woning was ingeslagen”, vertelt de buurtbewoner. “Buiten zag ik rook uit het dak van het huis van de buren komen. Ik heb meteen naar de hulpdiensten gebeld.” De inslag had een groot gat in de rechterkant van het dak geslagen. Vooral het dak en de zolderverdieping van het huis liepen schade op.

De brandweer moest vrijdagochtend ook uitrukken naar de Steenweg op Diest in Turnhout voor een andere blikseminslag in een woning. “Die inslag ging gepaard met een kleine ontploffing aan het dak waarbij er wat vlammen ontstonden. De brandweer had dat vuur heel snel onder controle”, legt Ruut Van Laer, woordvoerster bij de brandweerzone Taxandria uit.

Verspreid over de Kempen konden in enkele gemeenten de rioleringen het overvloedige water niet meer slikken, waardoor heel wat straten blank kwamen te staan. Dat was onder meer het geval in Beerse, Vosselaar en Lille.

In Zandhoven vielen vrijdagochtend dan weer hagelbollen zo groot als dikke knikkers naar beneden. De brandweer had het daar erg druk. Onder meer in de Lindenlaan in Pulderbos, de Heirbaan en de Dorpsstraat in Pulle was er wateroverlast. In de Elzenstraat in Pulderbos liep een ondergrondse garage onder water, met schade als gevolg. Andere straten in de wijk zoals de Moerstraat en de Hogedreef kampen ook met wateroverlast.

Politievoertuig ondergedompeld

Ook verschillende plaatsen in Waals-Brabant zijn vrijdagvoormiddag getroffen door hevige regenval. De hulpdiensten zijn er overbevraagd. Brandweerlieden uit aangrenzende zones vallen hun collega’s bij en in Nijvel raakte een politievoertuig ondergedompeld op een ringweg die onder water staat.

Nijvel werd zwaar getroffen door het noodweer. Een deel van de zuidelijke ringweg (R24) werd afgesloten voor het verkeer en op de parking van het politiekantoor sloeg bliksem in. Personeel kon daardoor niet aan het werk op de site.

Sinds tien uur is ook het treinverkeer verstoord tussen Luttre en Nijvel, op de lijn Charleroi-Brussel. De sporen staan blank en het water heeft het seinsysteem verstoord. Spoornetbeheerder Infrabel kan nog niet voorspellen wanneer het verkeer zal worden hervat.

In de gemeenten Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez en Ramillies staan verschillende kelders onder water. Bovendien zijn veel wegen versperd door takken en omgevallen bomen.

Maasmechelen stond op vele plaatsen onder water. — © JTh

In Eisden was het prijs. — © JTh

Sint-Truiden. — © DiS

De Truiense binnenstad. — © DiS

De Nanofstraat in Diepenbeek. — © MaLu

De Westerring in Genk. — © CN

De Rutterweg in Tongeren. — © DiRo

De Hoogveldstraat in Tongeren. — © 112 Meldingen Limburg