Beelden tonen hoe wagen ‘donuts’ draait in buurt van voetgangers en terras: “Hij brengt zichzelf en anderen in gevaar”

Een auto was afgelopen donderdagavond rond 23 uur verschillende keren aan het racen bij passages over het Vandenpeereboomplein, dat pas vernieuwd is in het kader van de heraanleg van de Leet in het stadscentrum van Ieper. Bij de nieuwe fontein draaide het voertuig donuts en voerde manoeuvres uit waarbij de wagen meermaals begon te slippen op het natgeregende plein. Vlakbij liepen voetgangers en zaten mensen op een terras van een café.

Gevaar

“Naast de eventuele schade aan het openbaar domein brengt hij of zij zichzelf en anderen in gevaar”, reageert Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein (Vooruit). “De burgemeester en politie zullen hier best de nodige info over ontvangen zodat ze in actie kunnen komen.”

Camera’s

Politiezone Arro Ieper bekijkt het incident. Op en rond het heraangelegde plein hangen verschillende nieuwe camera’s, die het voertuig en de nummerplaat mogelijk konden registreren.