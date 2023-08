Ze bekent dat ze haar man Danny met een mes om het leven bracht, maar het blijft onduidelijk wat Carine B. bezielde

Wat zich afgelopen zaterdag precies afspeelde in de woning in de Graafjanstraat in Boekhoute, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Carine B. (62) bracht er haar man Danny Van Driessche (62) om het leven. Buren zagen ’s avonds het labo, de hulpdiensten en verschillende politiewagens rond hun woning en het lichaam van Danny werd na middernacht met een speciale wagen weggebracht.

LEES OOK. Trucker Danny (62) vermoord door zijn vrouw Carine, buurt reageert geschokt: “Ze waren nog maar net met pensioen”

Volgens de buren werd het lichaam van Danny in de slaapkamer gevonden, want het labo was er druk in de weer met foto’s nemen. Carine B. werd kort na de feiten opgepakt en verhoord door de politie. Ze heeft vrij snel bekentenissen afgelegd. Ze zou haar man met enkele messteken om het leven hebben gebracht.

Maand langer aangehouden

Vrijdag besloot de Gentse raadkamer om de vrouw minstens een maand langer aan te houden. Een beslissing waar advocaten Sinan Karsikaya en Dennis Van Overstraeten zich niet tegen verzetten. De twee staan Carine B. bij.

LEES OOK. Man van 62 met geweld om het leven gebracht, zijn vrouw is opgepakt

In kader van het onderzoek kunnen ze momenteel nog niets kwijt over de zaak. “Het enige wat we kunnen zeggen, is dat er altijd een context is waarin dergelijke zaken gebeuren. Het onderzoek zal nu verder uitwijzen wat er zich daar allemaal heeft afgespeeld”, zegt advocaat Karsikaya.

Motief onduidelijk

Waarom Carine B. haar man Danny om het leven heeft gebracht, zal dus nog moeten blijken. Veel buren waren enorm geschrokken van het nieuws. Ze verklaarden nooit geroep of getier te hebben gehoord. “Ze woonden hier al twintig jaar en waren nog maar net met pensioen”, vertelde een buur. “Ze hadden een zoon en dochter en de dochter heeft ook twee kindjes waar ze trotse grootouders van waren.”

We vernamen dat eventuele geldproblemen een rol zouden hebben gespeeld in het drama, maar de buren wisten daar niets van af. “Ze hebben nooit hun hart gelucht over geld- of andere problemen”, zeggen ze. “De politie is ook nooit aan de deur moeten komen.”