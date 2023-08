Politie en parket zoeken man voor poging ontvoering van meisje (10) in Gent

De feiten gebeurden op donderdag 23 februari 2023 rond 12.30 uur. Een 10-jarig meisje was aan het spelen in de omgeving van het Spaanskasteelplein, achter de Sint-Machariuskerk in Gent. “Plots voelde ze een hand van een onbekende man op haar rechterschouder”, meldt het opsporingsbericht. “Hij zei tegen haar in het Nederlands met een Engels accent ‘kom mee’. Het meisje verweerde zich en vluchtte weg.”

De verdachte is een man van vermoedelijk rond de 50 jaar oud en 1m65 à 1m75 lang. “Hij heeft donkerbruine ogen en kort zwart, grijzend haar. Hij was mager en had rimpellijnen op zijn wangen. Hij had onverzorgde gele tanden. Hij droeg die dag een zwarte muts met een groen embleem en witte letters , een zwarte lederen jas, een zwarte broek en zwarte sneakers. De man is een roker”, zegt de politie.

Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.300.