Meer dan duizend kampeerders geëvacueerd na onweders in zuiden van Duitsland

In het zuiden van Duitsland zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zo’n 1.200 kampeerders geëvacueerd vanwege zware onweders. Er vielen ook zes gewonden, één van hen is er erg aan toe.

De gewonden vielen op een camping in Lindau, aan het Bodenmeer. De mensen liepen verwondingen op omdat bomen omver waren gevallen. Ongeveer 900 kampeerders werden ontzet.

Op een camping in Friedrichshafen, ook aan het Bodenmeer, werden zo’n 300 mensen geëvacueerd. Zij brachten de nacht door in een sporthal.

Op een treffen van motorrijders in Nördlingen, in de deelstaat Beieren, raakten tien mensen dan weer gewond door rondvliegend puin. Drie werden in het ziekenhuis opgenomen.

LEES OOK. Vlaanderen getroffen door hevig onweer: verschillende gemeenten volledig onder water, crèche geëvacueerd

In verscheidene regio’s in Beieren en Baden-Württemberg werden regionale treinlijnen geblokkeerd, voornamelijk door omgevallen bomen. In München raakte het tramverkeer ontregeld.

Ook vrijdag wordt nog slecht weer verwacht in het zuiden van Duitsland, met regen, hagel en windstoten tot 100 kilometer per uur.