Voedselagentschap waarschuwt voor oosterse fruitvlieg die voor het eerst in ons land wordt gesignaleerd

Het agentschap roept professionele groente- en fruittelers, maar ook particuliere tuiniers, op dit onmiddellijk te signaleren als ze het vliegje zouden aantreffen bij hun gewassen.

De oosterse fruitvlieg behoort tot dezelfde familie als vliegen en is ongeveer even groot. De kleine bij-achtige vlieg zelf is ongevaarlijk voor mens en dier, maar de larven verorberen wel het vruchtvlees van fruit, waardoor dat ongeschikt wordt voor consumptie.

Het beestje komt oorspronkelijk uit tropische landen en is al sporadisch gesignaleerd in onder meer Frankrijk en Italië. Onlangs dook de fruitvlieg op in België, op een fruitmarkt in Antwerpen. Het is naar aanleiding daarvan dat het FAVV de waakzaamheid verhoogt.

Het agentschap roept professionele groente- en fruittelers op het onmiddellijk te signaleren als ze de oosterse fruitvlieg zouden aantreffen op hun gewassen. Het FAVV zal dan nagaan of het gaat om een alleenstaand geval - door de import van gecontamineerd fruit - of om een uitbraak. Zo nodig wordt een veiligheidszone ingesteld rond de plaats waar het beestje werd aangetroffen.

Maar ook de particuliere tuinier kan zijn steentje bijdragen, zegt het voedselagentschap. Wie denkt een oosterse fruitvlieg gezien te hebben, wordt gevraagd een duidelijke foto op te sturen naar meldpunt@favv.be. Het FAVV vraagt ook om te proberen het vliegje te vangen en ze te bewaren in een goed afgesloten doosje. “Als we aan de hand van uw foto kunnen vaststellen dat het inderdaad om Bactrocera dorsalis gaat, nemen we contact met u op”, luidt het.

Het agentschap vraagt voorts om geen fruit en groenten mee te nemen uit verre landen, omdat die mogelijk besmet zijn met de oosterse fruitvlieg.

Voor wie de oosterse fruitvlieg wil herkennen, geeft het FAVV nog de volgende beschrijving mee: een volwassen oosterse fruitvlieg is tussen 0,8 en 1 cm groot en kan worden herkend aan de twee gele strepen aan de rand van het borststuk, de zwarte rand aan de rand van de vleugels en het T-vormige patroon op het achterlijf.