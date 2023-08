“Ongewoon dat de brokstukken over zo’n grote afstand liggen.” Experts zien maar één plausibel scenario bij vliegtuigcrash Prigozjin

Wat kan de vliegtuigcrash veroorzaakt hebben waarbij Jevgeni Prigozjin, de topman van de Wagner-huurlingen, om het leven is gekomen? Tal van experts en onderzoekers hebben daar de voorbije uren hun licht over laten schijnen, en steeds meer lijkt het erop dat een explosie van binnenuit de oorzaak was. Al lijkt de kans niet groot dat we het ooit met zekerheid zullen weten.