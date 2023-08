Rik Vercauteren leek op weg om concurrentiestrijd te verliezen, maar staat toch gewoon weer onder de lat bij RSCA Futures: “Verder groeien bij Anderlecht was altijd al mijn plan A”

Rik Vercauteren is op zijn hoede voor Francs Borains. “Een ploeg die kan gaan winnen bij Zulte Waregem, beschikt over best veel kwaliteiten.” — © Kms

Promovendus Francs Borains leek vooraf een van de zwakke broertjes van de reeks, maar verraste op de openingsspeeldag meteen met een zege bij titelfavoriet Zulte Waregem. In de Borinage kon het team van voorzitter Georges-Louis Bouchez vorige week evenwel niet bevestigen tegen Jong Genk, dat in de slotfase met twee late goals wegliep en een 2-5-zege boekte.

Teddy Chevalier

“Misschien is Francs Borains een ploeg met twee gezichten, maar we bereiden ons toch maar beter voor op een sterke tegenstrever”, zegt doelman Rik Vercauteren. “Met Teddy Chevalier heeft ze misschien maar één echt bekende speler, maar een ploeg die kan gaan winnen bij Zulte Waregem, beschikt over best veel kwaliteiten. Hun T2 Tom Colpaert was in het verleden nog vijf jaar aan de slag bij Anderlecht en is dus ook wel een bekende. Uiteraard telt Francs Borains meer ervaring in zijn rangen, maar dat boezemt geen angst in. Ook tegen titelkandidaat Beerschot speelden we op de openingsspeeldag een uur lang dominant voetbal, waarna we de wedstrijd wel uit handen gaven.”

“Op het einde van vorig seizoen doken er weleens geïnteresseerde clubs op, maar ik heb niet getwijfeld niet toen ik een nieuw contract voorgeschoteld kreeg” Rik Vercauteren

In Denderleeuw had het jonge paars-wit het vorige week vooral in de eerste helft knap lastig. “We verloren te veel duels en lieten ons te vaak aftroeven bij de tweede bal, maar hebben nadien wel goed gereageerd tegen een fysiek sterke tegenstrever die vaak de lange bal hanteerde. Met een drie op zes mogen we niet mopperen na twee wedstrijden tegen rijpe tegenstrevers. Op Francs Borains kunnen we een nieuwe stap voorwaarts zetten.”

Na het doorschuiven van Bart Verbruggen naar de A-ploeg leek Vercauteren vorig seizoen bij de Futures de concurrentiestrijd te verliezen met de intussen revaliderende Timon Vanhoutte. Bovendien kloppen er intussen met Michiel Haentjens en Nicholas Rutgeerts ook twee andere jonkies aan de poort, maar de keeper uit Beveren-Waas bleef toch aan boord en kijk, bij de competitiestart dit seizoen staat hij gewoon weer tussen de palen. “Op het einde van vorig seizoen doken er weleens geïnteresseerde clubs op, maar ik heb niet getwijfeld niet toen ik een nieuw contract voorgeschoteld kreeg. Verder groeien bij Anderlecht was altijd al mijn plan A. Ik besef dat hier flink wat talentvolle keepers aan de slag zijn en ben dan ook blij dat ik tussen de palen sta. Ik stak vorig jaar ook veel op van iemand als Bart Verbruggen.”

Belonen

Toch blikt Vercauteren met gemengde gevoelens terug op vorig seizoen. “Het was knap dat we de top zes haalden, maar in Play-off 1 konden we onze prestaties niet koppelen aan resultaten. We moeten ernaar streven om ons in de toekomst wel te belonen. Als doelman vormt elke clean sheet een opsteker, maar de nul houden is gewoon wel de verdienste van het hele team. Dat begint al bij het verdedigende werk van de aanvallers. Uiteraard heb ik zelf ook nog werkpunten, maar ook dat geldt voor de hele ploeg. Het komt erop aan om samen te groeien en om onze sterke punten verder te ontwikkelen. Het zou leuk zijn als we dit seizoen als eerste beloftenteam kunnen eindigen.”