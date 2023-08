Liverpool-trainer Jurgen Klopp verwijst geruchten over sterspeler Mo Salah naar de prullenmand: “Hij is niet te koop”

Als donderslag bij heldere hemel doken die geruchten deze week op. Salah is met voorsprong de meest populaire voetballer in de Arabische wereld en dus wilden ze bij Al-Ittihad een ongezien bod doen op de Egyptische aanvaller van Liverpool: minstens 115 miljoen euro voor de Engelsen plus een weeksalaris van 1,75 miljoen euro voor Salah. Daarmee zou hij de beste betaalde speler in Saudi-Arabië worden, boven Cristiano Ronaldo dus.

Trainer Jurgen Klopp kreeg op zijn persconferentie voor de competitiewedstrijd van zondag tegen Newcastle dan ook vragen over de 31-jarige Egyptenaar, die sinds 2017 voor Liverpool speelt en er zowat alles won wat er te winnen valt.

“Er is geen sprake van een bod”, aldus de Duitser. “Mo Salah is een Liverpool-speler en is essentieel voor alles wat we doen. Als er iets zou komen, dan is het antwoord nee. Hij is niet te koop. Mo is 100 procent committed aan Liverpool, er valt dus niet te bespreken.”