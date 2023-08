Kremlin noemt beschuldigingen van moord op Prigozjin “absolute leugen”

In een gesprek met verslaggevers zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, dat het onderzoek naar de vliegtuigcrash van woensdagavond nog gaande is. Hij liet ook weten dat Poetin Prigozjin al een tijd niet meer had gezien. Hij zei ook dat het onmogelijk was om te zeggen of Poetin de begrafenis van Prigozjin zou bijwonen en dat de president “een zeer volle agenda” had.

Over de beschuldigingen dat het Kremlin de opdracht had gegeven Prigozjin te vermoorden, zegt Peskov dat het een “absolute leugen is”. Gisteren heeft de Russische president Vladimir Poetin heeft zijn condoleances overgebracht aan de familie van Jevgeni Prigozjin en op die manier diens overlijden bevestigd.

Russische president noemde zijn voormalige vertrouweling Prigozjin, die twee maanden geleden met zijn huurlingenleger in opstand kwam tegen het Kremlin, een “getalenteerde” zakenman die “een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de strijd tegen de ‘nazi’s’ in Oekraïne”, zo sprak de Russische leider. Toch noemde Poetin Prigozjin ook “een man met een complex lot” en iemand die “ernstige fouten had gemaakt in zijn leven”. “Hij probeerde de noodzakelijke resultaten te bereiken, zowel voor zichzelf als wanneer dat ik hem erom vroeg, in het gemeenschappelijke belang, zoals in de afgelopen maanden”, aldus Poetin. Volgens de president was Prigozjin net terug uit Afrika. “Voor zover ik weet was hij pas gisteren (woensdag, red.) teruggekeerd.”

Peskov zei vrijdag nog dat de huurlingengroep Wagner geen formeel legaal bestaan heeft. Hij zei dat Wagner bestaat als een groep die een “grote bijdrage” heeft geleverd aan de militaire campagne van Rusland in Oekraïne, en hij prees het “heldendom” van de strijders.