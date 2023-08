COLUMN. “Hoeveel Belgen kunnen zeggen dat ze Ronaldo persoonlijk in de pan hakten? Wel, Ritchie De Laet kan dat”

Het is weer zover. De laatste mooi zomerdagen komen eraan en het is 28 graden, maar mijn kinderen… die vervelen zich te pletter. De 9-jarige zoon wil niet buitenspelen want het is “pokkeheet”, terwijl mijn 7-jarige dochter weigert op kamp te gaan want ze is “bang van de leidster”. De hel voor een vader die thuis een column moet schrijven. Gelukkig ben ik flix-ibel. Een educatieve oplossing dringt zich op: Netflix to the rescue. Ze kiezen voor Richie Rich. U weet wel, die prent met het gewezen kindsterretje Macaulay Culkin die ook weleens alleen thuis bleef.