Voorzitter Spaanse voetbalbond weigert op te stappen nadat hij speelster ongewenst kuste: “Ze proberen me te vermoorden”

Rubiales kuste spits Jenni Hermoso op de lippen na de 1-0 overwinning van Spanje op Engeland. De 33-jarige speelster gaf achteraf ook aan dat ze dat niet leuk vond. Hij had eerder ook al naar zijn kruis gegrepen toen hij het laatste fluitsignaal vierde.

Rubiales verontschuldigde zich maandag voor de kus voordat de Fifa, de wereldvoetbalbond, donderdag een disciplinaire procedure tegen hem startte.

LEES OOK. Kus met voetbalster kost Spaanse bondsvoorzitter zijn baan: “Er moeten maatregelen genomen worden”

“Ik treed niet af, ik treed niet af,” zei hij tijdens buitengewone algemene vergadering vrijdag. “Er vindt hier een sociale moord plaats.”

“Ik ben bereid verguisd te worden om mijn idealen te verdedigen,” voegde Rubiales eraan toe. “Ik verdien deze klopjacht niet. Ik wil me zonder voorbehoud verontschuldigen voor alles wat er in de box is gebeurd, toen ik in een moment van euforie dat deel van mijn lichaam greep dat jullie al hebben gezien. Natuurlijk moet ik mijn excuses aanbieden, aan de koningin en aan iedereen die zich beledigd heeft gevoeld. Ik heb in ontelbare boxen gezeten en ik heb me nog nooit zo gedragen”, klonk het nog.

LEES OOK. “Welke kleur ondergoed draag je?”: steeds meer klachten komen boven, Spaanse voetbalster eist straf voor bondsvoorzitter na kus op mond

Over de kus die hij de speelster gaf, reageerde hij met minder schuldbesef. “Het was een spontane kus. Wederzijds, euforisch en met toestemming. Dat is het.”

“Het verlangen dat ik zou kunnen hebben gehad bij het geven van die kus was hetzelfde als het verlangen dat ik zou kunnen hebben gehad bij het kussen van mijn dochter, er was hier geen sprake van dominantie”, aldus de voorzitter.

De Spaanse premier Pedro Sanchez zei dat Rubiales’ eerste verontschuldiging “niet genoeg” was en tweede vice-premier Yolanda Diaz sloot zich aan bij degenen die hem opriepen om af te treden.

Futpro, een vakbond die Hermoso vertegenwoordigt, zei dat het incident niet onbestraft mocht blijven. De Pachuca speelster zei aanvankelijk op Instagram dat ze de acties van Rubiales “niet leuk” vond, maar in een verklaring die later namens haar werd vrijgegeven werd hij verdedigd.

LEES OOK. FIFA opent tuchtzaak tegen kussende Spaanse bondsvoorzitter: “Elk gedrag dat in strijd is met onze waarden, wordt sterk veroordeeld”