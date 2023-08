Burgemeester De Wever verzegelt appartement met sekswerkers: “Lift ging hele nacht op en neer”

Een appartement in de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk is voor twee weken verzegeld wegens overlast. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) beslist. In het appartement verbleven sekswerkers.

De Antwerpse politie heeft, na meerdere meldingen van overlast, een controle uitgevoerd bij een appartement op de vierde verdieping in de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk. “Verschillende bewoners van het pand verklaarden dat de lift de hele nacht op en neer ging en dat er op meerdere deuren werd geklopt door mannen die op zoek waren naar seks”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever. “Het komen en gaan van vreemde mannen creëerde een onveiligheidsgevoel bij de bewoners.”

In het appartement zelf trof de politie een vrouw met Nederlandse nationaliteit en twee Spaanstalige sekswerkers aan. De vrouwen konden geen huurcontract voorleggen, maar de ene vrouw verklaarde zo’n 500 euro per week te betalen voor het appartement en de andere twee 300 euro per week. Het geld werd cash opgehaald door een jongen. De vrouwen waren bovendien niet in het bezit van de gegevens van de eigenaar van het appartement, maar hadden enkel een telefoonnummer van de huurder.

Namen op de bel

“Zowel de eigenaar als de huurder van het appartement minimaliseerden de feiten en meenden dat ze het nodige gedaan hebben om de overlast te voorkomen, door de namen van de bewoners op de bel en de deur aan te brengen en mee te geven dat er na 23 uur niet meer gewerkt mag worden. Door de manier waarop het appartement ter beschikking wordt gesteld, hebben de eigenaar en huurder echter geen enkele controle over de huurders of de activiteiten die zich afspelen in het appartement”, aldus Vermant.

Uit de meldingen en vaststellingen van de politie blijkt duidelijk dat er in het appartement kwetsbare sekswerkers verbleven en dat het appartement een gekende verblijfplaats is voor sekswerkers en klanten die dag en nacht voor overlast zorgden. Hierdoor besliste Bart De Wever dat het appartement voor een termijn van twee weken niet meer verhuurd of op een andere manier ter beschikking gesteld mag worden.

