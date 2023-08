Poetin trekt niet naar G20-top in India: “Focust zich liever op speciale militaire operatie”

De Russische president Vladimir Poetin gaat begin september niet naar de top van de G20, de belangrijkste industrielanden, in India. Reizen staan momenteel niet op zijn agenda, aldus Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vrijdag.

Poetin zou zich “liever focussen op de speciale militaire operatie”, zoals Moskou de aanvalsoorlog tegen Oekraïne omschrijft, klinkt het vanuit het Kremlin.

Poetin nam de voorbije dagen per videoverbinding deel aan een top van de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika), een samenwerkingsverband van opkomende economieën.

De G20-top vindt op 9 en 10 september plaats in de Indiase hoofdstad New Delhi. Poetin stuurde ook al zijn kat naar de G20-top die vorig jaar in Indonesië werd gehouden.