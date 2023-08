De nervositeit in de Krim stijgt. Een dag nadat een video opdook van Oekraïense soldaten die hun vlag hijsen op het door Rusland illegaal geannexeerde schiereiland, zegt Rusland een aanval met 42 drones te hebben afgeslagen. Is Oekraïne een versnelling hoger geschakeld om de Krim weer in handen te krijgen?