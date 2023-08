Bruny Nsimba wil fandag van Dender kruiden met eerste thuiszege: “Het was voor mij even zoeken hier, maar intussen loopt het wel los”

Tegen RSCA Futures daagden 1.500 kijkers op voor een leuk potje voetbal, zondagmiddag zouden de tribunes in Denderleeuw opnieuw moeten volstromen. De toegang voor de sfeertribune bedraagt wegens de fandag slechts vijf euro. De 23-jarige Nsimba beseft dat een nieuwe thuisnederlaag dan ook uit den boze is. “We moeten verder borduren op onze sterke eerste helft van tegen RSCA Futures”, zegt de flankaanvaller. “Als ploeg moeten we ons daaraan optrekken. Het kan uiteraard altijd nog beter, maar tegen RSCA Futures domineerden we het grootste deel van de wedstrijd. Via een vrijschop kwamen we op achterstand, nadat we eerst zelf drie prima kansen de nek hadden omgewrongen. Als ploeg deden we het eigenlijk prima, maar details hebben het resultaat bepaald. We verdienden om te winnen, maar het is helaas niet altijd de beste ploeg die wint.”

Nsimba is bij Dender voorlopig de enige nieuwkomer die een vaste plaats kon afdwingen, maar op de openingsspeeldag bij FC Luik worstelde de aanvaller nog met zichzelf. Vorige week was de ex-aanvaller van Antwerp en Beveren veel meer aanwezig. “Ach, een eerste wedstrijd is altijd moeilijk en in Luik speelden we dan ook nog eens op een klein kunstgrasveld. Ik onthou vooral dat we er als ploeg sterk voor de dag kwamen. Uiteraard was het aanvankelijk wel wat wennen. Ik kwam in een ploeg terecht waarin ik op Ridwane M’Barki niemand kende. Het was even zoeken, maar het loopt wel los.”

Fout imago

Nsimba debuteerde op zijn twintigste bij Antwerp, maar de echte doorbraak bij de Great Old bleef uit. Eerder doorliep Nsimba de jeugdrangen van Anderlecht, Dender, KV Mechelen en Genk waar Wesley Sonck hem ooit een fantastische kerel noemde, maar wel iemand met wie je soms niets kan aanvangen. “Ach, ik weet wat ik wil, maar dat betekent nog niet dat ik een moeilijk karakter heb”, riposteerde Nsimba toen. “De thuisnederlaag tegen RSCA Futures smaakte zuur, maar zondag krijgen we tegen Lierse meteen een herkansing.”