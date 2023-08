KV Kortrijk kijkt morgen Standard in de ogen met een 0 op 12: “Ik wil terug plezier aan de fans geven”

0 op 12 en een laatste plek in het klassement: het verdict voor KVK. De West-Vlamingen duelleren morgen met Standard om een eerste driepunter van het seizoen. “We hebben ons deze week goed kunnen voorbereiden”, aldus KV Kortrijk-coach Edward Still. “Tegen Standard zal het opnieuw niet makkelijk worden, dat weten we. Hoefkens wil ook zijn eerste zege behalen. Ik wil dat ook, want nu heb ik nog geen drie punten kunnen geven aan de fans. Ik wil hen terug plezier bezorgen. Daar leef ik voor. Morgen zal ik misschien van systeem moeten veranderen door de schorsing van Avenatti. Daarnaast kan ik wel rekenen op nieuwkomer Ojo die speelgerechtigd is. Tegen Eupen zag ik dat Silva, Mbayo en Mehssatou goed waren. We moeten dat doortrekken naar morgen, maar met nog meer focus in onze verdediging.”

Vertrek Montegnies

Gisteren verloor KV Kortrijk talent Lars Montegnies (17) aan Anderlecht. De jongeling speelde drie wedstrijden in de A-kern van KVK. “Hij kwam woensdag nog gewoon trainen”, zegt Still. “Ik was toen nog van niks op de hoogte, maar na de training wist ik het wel. Tja, wat kan ik er over zeggen. Hij was de beste man in de voorbereiding en iedereen zag dat hij talent had. Ik respecteer zijn keuze en hopelijk is het ook de zijne. Ik weet alleen dat de club hem voor de eerste match tegen Gent een contract aanbood. Alles ging zeer snel voor hem.”

Burnley

Neemt Burnley nu over of niet? Een vraag die gisteren weer brandend actueel werd. Edward Still is er in ieder geval niet mee bezig. “Ik ben daar niet mee bezig. Ik focus me op morgen, dat is enkel belangrijk. We zullen wel zien wat er in de komende dagen gebeurt.”