Sinds de muiterij van Jevgeni Prigozjin, twee maanden geleden, nam het Kremlin al maatregelen om zijn belangen in Afrika via de Wagner-groep veilig te stellen. Maar hoe zal de invloed van Wagner in Afrika evolueren nu Prigozjin er niet meer is? Terreurspecialist Peter Knoope, verbonden aan het Nederlandse Clingendael-instituut, deelt zijn visie.