Nieuwkomer Thomas Delaney verklaart keuze voor paars-wit: “Waarom Anderlecht? Brian Riemer bleef me maar bellen”

Het wordt tijd dat we Deens leren. Anderlecht zag zijn Deense delegatie deze zomer uitbreiden met Kasper Dolberg en nu ook Thomas Delaney. Da’s Deens dinamiet en zo ziet ook coach Brian Riemer het. “Thomas Delaney was een speler die we er heel graag bij wilden”, aldus de RSCA-coach. “Hij is een geboren leider. Ik ken hem al van zijn 16 jaar. toen hij nog bij FC Kopenhagen voetbalde”

Thomas, kun je zelf eens uitleggen waarom je voor Anderlecht koos?

Delaney: “Ik moet eerlijk zijn. Brian Riemer is een erg overtuigde man. Hij stopte maar niet met mij te bellen en dus zei ik ja. Het discours van Jesper Fredberg en Brian Riemer was ook heel overtuigend. Ik wil een rol spelen in de wederopstanding van Anderlecht. Ook voor een Deen blijft dit een heel grote club met een immense geschiedenis.”

Riemer: “ Ik heb er een goed gevooel bij. We misten nog iemand met ervaring die een tegenstander kan helpen doodknijpen. Thomas heeft in de grootste competities gevoetbald en kan het middenveld controleren. Op zijn beste dagen pikt hij ook doelpuntjes mee.”

© BELGA

Wat is zijn beste positie? Een pure controlerende middenvelder, een box to box of zelfs een spelverdeler?

Delaney: “Als spelverdeler zou ik toch meer moeten scoren. In het ideale scenario zijn de posities op het middenveld inwisselbaar. Dan ben ik soms eens nummer zes, soms nummer acht. Er met een wisselwerking zijn. Dat zal niet vanaf dag 1 lukken. Ik wil vooral heel hard betrokken zijn in het spel. De intensiteit en de fysieke impact van de Belgische competitie moet me liggen.”

Riemer: “Thomas is ook topfit. Hij speelde twee matchen met Sevilla en dus hoort een basisplaats zondag tot de opties. We zullen zien. Ik moet nog bekijken of hij genoeg ingespeeld is met de ploegmaats. Thomas traint pas sinds woensdag mee.”

Bij FC Kopenhagen zijn ze boos op jou, Brian. Je hebt Thomas voor hun neus gekaapt.

Riemer: “Ik heb niemand gestolen. Dat kan ik je zeggen. Thomas Delaney heeft het grootste hart voor FC Kopenhagen dat ik ken, maar voor zover ik weet was er nooit een officieel bod van Kopenhagen. Er was geen strijd.”

Thomas, je was een sterkhouder bij Werder Bremen en bij Borussia Dortmund. Waarom liep het niet zoals verhoopt bij Sevilla?

Delaney: “Het Spaanse voetbal is een ander soort voetbal. Het eerste seizoen liep wel uitstekend. We draaiden lang mee bovenin, maar vielen daarna wat terug. Het tweede seizoen was een pak minder. Blessures ja, maar ook trainerswissels. Ik werd uitgeleend aan Hoffenheim. Het is wat het is.”

© Getty Images

Ook hier ben je op huurbasis met een aankoopoptie van 3 miljoen. De bedoeling is om hier langer te blijven? Dan ligt hier een contract klaar tot 2026.

Riemer: (knikt)

Delaney: “In het voetbal is er natuurlijk niets zeker. Als iedereen tevreden is van mijn prestaties zullen we dat bekijken; In de gesprekken die ik had met Fredberg en Riemer babbelden we al over de langere termijn. Anderhalf jaar als huurspeler: dat is geen goed leven.”

Je speelde bij Sevilla ook samen met Augustinsson en Dolberg. Was dat een doorslaggevend argument in je keuze?

Delaney: “Neen, maar het valt wel op. Het lijkt alsof Ludwig Augustinsson en ikzelf altijd hand in hand naar dezelfde club gaan. Dat is nu onze vierde club samen, maar het is toeval. Al is het natuurlijk leuk om bij een nieuwe club familiaire gezichten te zien. Dolberg en Augustinsson zijn twee goeie jongens. Hopelijk kunnen we samen resultaten neerzetten. Als ik naar de kwaliteit op training kijk ben ik onder de indruk. Ook de jonge jongens hebben, zoals ik verwacht had, veel in hun mars.”

Volgens je ex-coach Solbakken was je de beste kapitein die hij ooit had.

Delaney: “Ik ben iemand die altijd verantwoordelijkheid pakt. Ik eis van mezelf dat ik hard werk en dat eis ik ook van mijn ploegmaats. Als er iets gebeurt op het veld, zal ik ook altijd tussenkomen. Maar ik heb in mijn carrière betere aanvoerders gehad dan mezelf, hoor. Ik denk dat Jan Vertonghen hier bijvoorbeeld een cruciale rol speelt.”

Riemer: “Thomas zal het team sowieso helpen. Het wordt zondag al een moeilijke match tegen Charleroi. Ze hebben nog maar één keer verloren en we gaan op ons best moeten zijn. Amuzu is onzeker en Lonwijk is nog niet fit.”

Thomas, kon je eerder in je carrière ooit voor Anderlecht of een andere Belgische club tekenen?

Delaney: “Neen, zo concreet was het nooit. Ik heb eerder wel tegen Belgische clubs gespeeld en ook tegen Anderlecht. Ik denk dat we hen in 2011 eens klopten met FC Kopenhagen. Was jij toen geen trainer, Brian?”