Na Tristan (9) blijkt broertje Djaxx (3) aan nog zwaardere hartziekte te lijden: “Hij zal nooit zo goed kunnen herstellen”

Diksmuide

Amper drie is hij, maar net als zijn oudere broer kijkt de piepjonge Djaxx (3) aan tegen zijn derde openhartoperatie. Voor mama Delilah Geneyn (31) uit Diksmuide een nieuwe periode van grote zorgen. Nadat haar oudste zoontje Tristan tweeënhalf jaar geleden op zijn zesde al vijf openhartoperaties moest ondergaan, zijn de hartproblemen van Djaxx nog groter. “Het is zelfs nog iets erger bij hem en we weten niet wat de toekomst brengt”, zucht Delilah. “Zijn schooljaar start zo in het ziekenhuis.”