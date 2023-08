Makers van ‘The Crown’ beloven dat de dood van prinses Diana subtiel zal behandeld worden in de serie

Nog één seizoen krijgen de fans van The crown binnenkort. En daar wordt naar uitgekeken: in dat zesde en laatste seizoen zal onder meer de dood van prinses Diana behandeld worden. Maar dat gaat met het nodige respect gebeuren, zei uitvoerend producent Suzanne Mackie op het festival. “De serie is groot en luidruchtig, maar wij zijn dat niet. Wij zijn bedachtzame en gevoelige mensen.”

De serie kreeg voordien nochtans al wat kritiek over hoe met bepaalde historische feiten omgegaan werd. “Maar over de dood van Diana (die in 1997 op 36-jarige leeftijd overleed bij een verkeersongeval in een Parijse tunnel, red.) hebben we heel voorzichtig en heel lang gepraat. Over hoe we het zouden aanpakken. Ik hoop dat het publiek op het einde zal oordelen dat het subtiel en goed is gereconstrueerd.”

De rol van Diana is voor Elizabeth Debicki. “Een uitzonderlijke actrice”, zei Mackie. “Ze was heel warm en hield van Diana. Dus er was heel veel respect van ons allemaal. Ik hoop dat je dat zal merken wanneer je kijkt.”