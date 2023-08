Laurent Lemoine trekt met SK Deinze naar ex-ploeg: “Lommel wil net als wij dominant voetballen op de helft van de tegenstander”

Deze 26-jarige centrale verdediger doorliep de jeugdrangen van RAEC Bergen en Club Brugge. Hij trok nadien naar SK Roeselare en KV Mechelen en was in de voorbije drie seizoenen bij Lommel SK aan het werk. Lemoine ondertekende in de Dakota Arena een contract voor drie seizoenen tot juni 2026 en woont in Melle.

“Ik ben bij Lommel SK in de beste verstandhouding vertrokken. Ik was bij de Limburgse club een van de oudste spelers en bekommerde me vooral om de jongeren. Ik heb die jongens met veel plezier gecoacht en begeleid, maar dat ging ten koste van mijn zelfontplooiing. Ik wou in een meer volwassen groep zitten die de ambitie heeft om mee te strijden voor de prijzen. Er was interesse van meerdere clubs, maar SK Deinze speelde het kortst op de bal. Ik voelde me hier vanaf de eerste dag thuis. Ik heb in de jeugdreeksen met onder meer Jellert Van Landschoot, Jür Schryvers en Christophe Janssens gevoetbald. Ik kende ook heel wat andere jongens, zoals Dylan De Belder en Denis Prychynenko, die tegenstanders waren.”

Lemoine speelde in de voorbereiding tweemaal 45 minuten als rechtsachter, maar heeft een duidelijke voorkeurspositie. “Ik kan ingezet worden op meerdere posities, maar voel me het best als centrale verdediger. De concurrentie is groot, maar ik heb die prikkels nodig om stappen vooruit te zetten. Ik leef als een prof en geef me altijd voor 200 procent. Ik ben naar SK Deinze gekomen om te proberen de ambitie van de club waar te maken.”

Veel voetballend vermogen

Lemoine komt zaterdag oog in oog te staan met heel wat ex-ploegmakkers, zoals Robin Henkens, Stijn Wuytens en doelman Jari De Busser, die ondertussen vrienden voor het leven zijn geworden. Hij verwacht een evenwichtige wedstrijd tussen twee teams met veel voetballend vermogen. “Lommel voetbal een beetje in de stijl van grote broer Manchester City. De Limburgers willen net als SK Deinze dominant en op de helft van de tegenstander voetballen.”

“Ik was bij Lommel een van de oudste spelers en bekommerde me vooral om de jongeren. Ik heb die jongens met veel plezier gecoacht en begeleid, maar dat ging ten koste van mijn zelfontplooiing” Laurent Lemoine, SK Deinze

“Het wordt een andere uitwedstrijd dan tegen Patro dat vooral op organisatie en duelkracht teert. We hebben tegen Patro onszelf in het verlies gespeeld. Het komt er tegen Lommel op aan om onze kansen te benutten. Dit was vooral in de eerste helft tegen KV Oostende een pijnpunt. We kwamen in de tweede helft bij een 1-0-voorsprong onder druk, maar bleven met de juiste mentaliteit overeind”, besluit Lemoine.

Geen risico’s met Mertens

Coach Marc Grosjean doet tegen Lommel SK geen beroep op Lennart Mertens en nieuwkomer Victor Alvarez. Eerstgenoemde is onvoldoende hersteld van een elleboogstoot tegen zijn hoofd in de partij tegen KV Oostende. De sportieve staf wil geen risico’s nemen met Mertens. Alvarez (blessure quadriceps) trainde deze week individueel en zit ook niet in de selectie. Steve De Ridder is na een blessure wedstrijdfit en trekt wel mee naar Lommel.